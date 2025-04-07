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 | Dilek Ulusan

Maraşlı dizisiyle meşhur olan otomobil satışa çıktı! Fiyatı bir gecede fırladı

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Maraşlı dizisinde kullanılan otomobil satışa çıkarıldı. Yoğun ilgi gören yeşil renkteki otomobilin fiyatı bir gecede arttı.

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Maraşlı dizisiyle meşhur olan otomobil satışa çıktı! Fiyatı bir gecede fırladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 11:31

Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in kullandığı yeşil rengiyle akıllara kazınan klasik araç yıllar sonra bir galeri tarafından satışa çıktı. Kısa sürede büyük ilgi gören otomobilin fiyatı bir gecede arttı.

MARAŞLI DİZİSİNDE KULLANILAN OTOMOBİL SATIŞTA

2021 yılında yayınlanan Maraşlı dizisinin başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz yer alıyor. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizide çok konuşulan konulardan biri de kullanılan otomobiller oldu.

Maraşlı dizisiyle meşhur olan otomobil satışa çıktı! Fiyatı bir gecede fırladı

Bu detaylardan biri ise hiç kuşkusuz Maraşlı'nın yeşil renkli, karakteriyle özdeşleşmiş aracıydı. Burak Deniz'in kullandığı otomobil yıllar sonra satışa çıktı. Sade ama bir o kadar da gösterişli otomobil sosyal medyada bir dönem ikon haline gelmişti.

Maraşlı dizisiyle meşhur olan otomobil satışa çıktı! Fiyatı bir gecede fırladı

YOĞUN İLGİDEN FİYATI ARTTI

Aradan geçen yılların ardından, bu otomobil şimdi yeniden gündem oldu Dizinin simgesi haline gelen o araç, 900 bin liralık fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 900 bin TL olarak belirlenen otomobil, ilginin yüksek olmasıyla birlikte kısa sürede 950 bin TL'ye yükseltildi.

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