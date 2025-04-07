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 | Dilek Ulusan

Doğukan Güngör de Sibel Taşçıoğlu ayrılığına tepki gösterdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılıyor. Seyircilerin tepki gösterdiği karara dizide Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör'den de tepki geldi.

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Doğukan Güngör de Sibel Taşçıoğlu ayrılığına tepki gösterdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 09:39

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Pembe karakteriyle dizide rol alan Sibel Taşçıoğlu, sezon sonunu dahi beklemeden diziden ayrılıyor.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN SON SAHNESİ YARIN ÇEKİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezondur cuma akşamlarının yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”nde rol alan Sibel Taşçıoğlu yapımdan ayrılıyor. Reyting rekorları kıtam dizisinin “Pinko” lakaplı fenomen karakterlerinden “Pembe Ünal” karakteriyle yer alan Sİbel Taşçıoğlu'nun hikayesi bitiyor. Değerli oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun oynadığı Pembe’nin son sahneleri salı günü çekilecek.

Doğukan Güngör de Sibel Taşçıoğlu ayrılığına tepki gösterdi

DOĞUKAN GÜNGÖR DE SİBEL TAŞÇIOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Seyirciler Pembe karakterinin diziden ayrılmasına tepki gösterirken, bir tepki de aynı dizide rol alan Doğukan Güngör'den geldi. Doğukan Güngör de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığına tepki gösterdi. Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe karakterinin son bölümde oynadığı sahne hakkında konuşan bir izleyici, "Tokadı attıktan sonra o saniyelik korku geçişi.. Rabbim bu televizyonları sensiz bırakmasın" derken, Doğukan Güngör de "Amin" dedi.

Doğukan Güngör de Sibel Taşçıoğlu ayrılığına tepki gösterdi
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