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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz Volkan Konak hakkında konuştu: Herkesin gizli stresi var

Kızıl Goncalar dizisinin final yapmasının ardından eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile görüntülenen Özcan Deniz, mahkemelik olduğu abisi Ercan Deniz hakkında konuşmaktan kaçınırken, sahnede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında açıklamalarda bulundu.

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Özcan Deniz Volkan Konak hakkında konuştu: Herkesin gizli stresi var
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 09:17

Başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final kararı almasının ardından ilk kez eşi ve oğluyla görüntülenen Özcan Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. Mahkemelik olduğu abisi Ercan Deniz hakkında konuşan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında ise, "Herkesin gizli stresi var" dedi.

ÖZCAN DENİZ VOLKAN KONAK HAKKINDA KONUŞTU

Bayramın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili konuşan Özcan Deniz; "Arkadaşlar, herkesin gizli stresi var. Genel olarak sahne zaten stresli bir yer; uykusuzluk, yeme - içme düzensizliği, dış etkenler falan... Çok üzüldük. Allah, rahmet eylesin" dedi.

Özcan Deniz Volkan Konak hakkında konuştu: Herkesin gizli stresi var

Bir süredir aile için sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz tarafından kara para aklamakla suçlanmış ve iki isim mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz, konuyla ilgili "Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" cevabını verdi.

Özcan Deniz Volkan Konak hakkında konuştu: Herkesin gizli stresi var

ANNESİNİ ARAMADI

Özcan Deniz, ardından muhabirlerin, "Bu durum ailenizi etkiledi mi?" sorusuna ise "Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi. Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'i bayramda arayıp aramadığının sorulması üzerine “Yok, aramadım, teşekkür ediyorum" diyerek basın mensuplarını yanından ayrıldı.

Özcan Deniz Volkan Konak hakkında konuştu: Herkesin gizli stresi var
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