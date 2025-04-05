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 | Dilek Ulusan

Sadri Alışık doğum gününde unutulmadı! Kerem Alışık gözyaşlarına boğuldu

Usta oyuncu Sadri Alışık, 100. yaş gününde mezarı başında anıldı. Sayısız projede rol alan Sadri Alışık'ın mezarına oğlu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık yanı sıra birçok seveni de katıldı.

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Sadri Alışık doğum gününde unutulmadı! Kerem Alışık gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 17:02

1964'ten başlayarak oynadığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle tanınan Sadri Alışık, yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Hayatta olsaydı bugün 100 yaşına basacak Sadri Alışık için düzenlenen anma törenine sevenleri katıldı.

SADRİ ALIŞIK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Türk sinemasının efsane ismi, sahnenin ve beyazperdenin unutulmaz yüzü Sadri Alışık, doğum günü olan 5 Nisan’da, aramızdan ayrılışının 30. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. 100 yıl önce İstanbul’da dünyaya gelen ve ardından milyonların gönlünde taht kuran Sadri Alışık için düzenlenen anma törenine; oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, aile yakınları ve dostlarıyla birlikte birçok seveni katıldı.

Sadri Alışık doğum gününde unutulmadı! Kerem Alışık gözyaşlarına boğuldu

Anma sırasında Kerem Alışık, babasına duyduğu derin özlemi “Bugünden tam 100 yıl önce gözlerini İstanbul açmış bir çocuktu o. Sinemanın, sahnenin, hayatın, kaldırımların kenarına biraz hüzün biraz kahkaha biraz efkar biraz neşe biraz mahzun bir gülüş sakladı hepimiz için. Aklımıza uğramadan yüreğimize giderdi. Başka bir dile çevrilmesi tercüme edilmesi çok zordu. Sesi selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına özel bir adamdı. Gönlü İstanbul’du, gönlü boldu, ne kadar İstanbul varsa hepsinde kabuldü. İşte aradan yüzyıl geçti. Gözleri hala umutlu bir film karesinde gülüşü ülkemizin tüm sokaklarında. Şapkası her an her zaman başımızda. Kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu. Kutlu olsun 100. doğum günü…” diyerek anlattı.

Sadri Alışık doğum gününde unutulmadı! Kerem Alışık gözyaşlarına boğuldu

200’ü aşkın film ve dizide rol alan Sadri Alışık, “Turist Ömer”, “Küçük Hanımefendi”, “Ah Güzel İstanbul”, “Şaka ile Karışık”, “Kartallar Yüksek Uçar”, “Çalıkuşu” gibi yapımlarla Türk sinemasının en özgün karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Yaşasaydı bugün tam 100 yaşında olacaktı.

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