200 km/s hızla uçan motosiklet Airbike sahneye çıktı: İşte tasarımı

200 km/s hıza ulaşabilen uçan motosiklet modeli Volonaut Airbike için yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. Firmanın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre araç, tek kişilik yapısıyla ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Küçük boyutlu bir jet motoruyla çalışıyor ve "gökyüzünün süper motosikleti" olarak tanımlanıyor.

TEKERLEĞE SAHİP DEĞİL

Karbon fiberden üretilmiş bir gövdeyle donatılan Airbike, altında herhangi bir tekerleğe yer vermiyor. İlginç bir detay olarak, cihazın bazı parçalarının 3D yazıcıyla üretildiği aktarıldı. Ön sipariş rezervasyonu 1 Ağustos'ta başlayacak olan aracın fiyatı ve satış tarihi ise henüz bilinmiyor.