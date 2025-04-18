İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Miss Turkey 2024 birincisi olan İdil Bilgen, yarışmaya katılmadan önce doktor ünvanını alarak adından söz ettirmişti. Doktorluk mesleğine devam etmeyeceğini belirten İdil Bilgen, Miss World yarışması için hazırlıklarına başladı.

İDİL BİLGEN MISS WORLD İÇİN HAZIRLANIYOR

Miss Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra eleştiri yağmuruna tutulan İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan Miss World için hazırlıklara başladı. Miss World için ilk fotoğraf çekiminde poz veren İdil Bilgen, "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" dedi.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

29 Ekim'de yeni bir karesini paylaşan İdil Bilgen, yarışmadaki haline göre farklı göründüğünü düşünen kullanıcılar, İdil Bilgen'in ya estetik yaptırdığı ya da shop kullandığı öne sürüldü. Herhangi bir estetiği olmadığını savunan İdil Bilgen, yeni karelerini de sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

