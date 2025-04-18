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 | Dilek Ulusan

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

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İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 15:27

Miss Turkey 2024 birincisi olan İdil Bilgen, yarışmaya katılmadan önce doktor ünvanını alarak adından söz ettirmişti. Doktorluk mesleğine devam etmeyeceğini belirten İdil Bilgen, Miss World yarışması için hazırlıklarına başladı.

İDİL BİLGEN MISS WORLD İÇİN HAZIRLANIYOR

Miss Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra eleştiri yağmuruna tutulan İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan Miss World için hazırlıklara başladı. Miss World için ilk fotoğraf çekiminde poz veren İdil Bilgen, "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" dedi.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

29 Ekim'de yeni bir karesini paylaşan İdil Bilgen, yarışmadaki haline göre farklı göründüğünü düşünen kullanıcılar, İdil Bilgen'in ya estetik yaptırdığı ya da shop kullandığı öne sürüldü. Herhangi bir estetiği olmadığını savunan İdil Bilgen, yeni karelerini de sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
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Sıkça Sorulan Sorular

İDİL BİLGEN KİMDİR?
Miss Turkey birincisi İdil Bilgen 24 yaşındadır. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, sosyal medya 3,5 bin takipçiye sahiptir. 1.80 boyundaki İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
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