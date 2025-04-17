Halit Ergenç ile Ayten Uncuoğlu Kral Kaybederse'de! Aliye dizisi oyuncuları 20 yıl sonra buluştu

Aliye dizisinde birlikte rol alan Halit Ergenç ile Ayten Uncuoğlu, 20 yıl sonra Kral Kaybederse dizisinde tekrar bir araya geldi.

Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Kral Kaybederse dizisine yeni bir karakter geliyor. Usta oyuncu Ayten Uncuoğlu, konuk oyuncu olarak Kral Kaybederse dizisine geliyor.

ALİYE OYUNCULARI 20 YIL SONRA AYNI DİZİDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayten Uncuoğlu 10. bölümde Kral Kaybederse dizisine Mukadder karakteriyle konuk oluyor. Handan (Aslıhan Gürbüz) ve Kenan’a karşı derin bir sevgisi olan yatağa bağımlı, sevgi dolu bir karakterle seyirci karşısına çıkacak oyuncu, şimdiden sosyal medyayı salladı.

Halit Ergenç’in Kenan Baran karakteriyle başrolünü oynadığı diziye Ayten Uncuoğlu katıldı. Oyuncu 004-2006 yılları arasında yayınlanan unutulmaz dizi Aliye’de Sinan’ın (Halit Ergenç) annesi İkbal’e hayat veren Ayten Uncuoğlu 20 yıl aradan sonra “Kral Kaybederse”de dizisinde başarılı aktörle bir araya geldi.