Berk Oktay İtalyan televizyonunda kalpleri ısıttı! Sözleri kızına gelince…

Canale 5 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Verissimo programına konuk olan Berk Oktay, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye’de yer aldığı dizilerle tanınan başarılı oyuncu, programda kariyer yolculuğundan devam eden projelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Ancak röportajın en dikkat çeken bölümü, kızına duyduğu sevgiyi anlattığı anlar oldu. Duygusal ifadeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Oktay, baba olmanın hayatındaki yerinden de söz etti.

BERK OKTAY İTALYAN TELEVİZYONUNA KONUK OLDU!

Berk Oktay, İtalya’nın en çok izlenen televizyon kanallarından Canale 5’in sevilen programı Verissimo’ya konuk olarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, İtalyan televizyonunda kariyer yolculuğundan özel hayatına ve yeni projelerine kadar merak edilen birçok konu hakkında konuştu.

Türkiye’deki oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı ülkelerde de tanınmaya başlayan Berk Oktay’ın Verissimo programındaki konukluğu, hayranları tarafından yakından takip edildi. İtalyan televizyonunda Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri olarak ekrana çıkan Oktay, yer aldığı projelerle ilgili merak edilenleri de paylaşarak kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay’ın programdaki samimi tavırları ve açıklamaları izleyicilerin ilgisini çekerken, özellikle kızıyla ilgili sözleri dikkat çekti. Oyuncu, baba olmanın hayatındaki yerinden bahsederken kızına duyduğu sevgiyi içten ifadelerle anlattı.

Ünlü oyuncunun programdaki görüntüleri ve açıklamaları sosyal medyada da gündem olurken, Verissimo’daki röportajı Berk Oktay hayranlarının ilgisini çekti.

BERK OKTAY’DAN KIZINA “ONUNLA AŞK YAŞADIM”

Ünlü oyuncu Berk Oktay, İtalya’nın sevilen programlarından Verissimo’da samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatından da söz eden Oktay, kızıyla ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti. Programda kendisine yöneltilen “Kızın doğduğunda ne hissettin?” sorusuna verdiği cevap, röportajın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Berk Oktay, bu soruya samimi bir ifadeyle “Onunla aşk yaşadım” şeklinde yanıt verdi. Kızının doğumuyla birlikte yaşadığı duyguyu bu sözlerle anlatan oyuncu, baba olmanın kendisi için ne kadar özel bir deneyim olduğunu da dile getirmiş oldu. Oktay’ın kızından bahsettiği bölüm izleyicilerin ilgisini çekti. Oktay’ın sözleri, babalık deneyiminin hayatındaki özel yerini bir kez daha gösterdi.