Berk Oktay takipçilerini uyardı! Soluğu savcılıkta aldı

Bugün ilk olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan ile şarkıcı Feride Hilal Akın siber zorbalık nedeniyle hukuki yollara başvuruda bulunduklarını belirtti. Son olarak Berk Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini uyardı.

BERK OKTAY TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Berk Oktay, Instagram hesabından yayımladığı bir mesajla takipçilerini TikTok'ta adına açılan sahte hesaplara karşı uyardı. Oktay, konuyla ilgili "TikTok hesabım yoktur. Açılan sahte hesaplara itibar etmeyin, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir." sözleriyle takipçilerini uyardı.