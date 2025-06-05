Berkay Şahin, Mahsun Kırmızıgül'e hak verdi!

Şarkıcı Berkay, Mahsun Kırmızıgül'ün "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer" şeklindeki sözlerine hal verdi. Berkay konuyla ilgili, "Parasını verdiği her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin" dedi.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Berkay Şahin, sahne öncesinde basının sorularını cevapladı. Mahsun Kırmızıgül'ün "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer" şeklindeki açıklaması hakkında konuşan Berkay dikkat çeken açıklamalara imza attı.

BERKAY ŞAHİN MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü DESTEKLEDİ

Mahsun Kırmızıgül'e hak veren Berkay Şahin, "Doğru söylemiş. Çünkü Harbiye için konuşulmaz. Her konser salonu kiralanabiliyor parasını verip alabiliyorsun ama bunun altına girip, yükümlülüğü almak güç. Bin bilet alıp prodüksiyon masraflarını karşılayamazsın. Prodüksiyona milyon üzerine para harcanıyor. Bin biletle bu karşılanamaz. Mahsun ağabeyin dediği doğru. Parasını verdiği her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin" dedi.

Berkay Şahin konser öncesi yaptığı hazırlıklarla ilgili, "Kapanış şarkısında ekip arkadaşlarımın kukla versiyonundan oluşan animasyon oluşturduk, o gösterilecek" dedi. "İşimizi severek yapıyoruz" diyen şarkıcı, "Benim içinde bulunduğum 3 - 4, bensiz ise 7 - 8 prova alınıyor. Zor işler başardığımızı düşünüyorum. Dinleyicim aşırı sadık ve karakterli duruş sergiliyor. Onları aşırı seviyorum" ifadelerini kullandı.