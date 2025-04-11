Berrak Tüzünataç, formda kalmasının sırrını paylaştı

Ekranlardan uzak olan oyuncu Berrak Tüzünataç uzun yıllardır formda kalmasıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşam ve formunu koruma konusundaki alışkanlıklarını samimi bir şekilde paylaşan Tüzünataç, püf noktalarını takipçileriyle paylaştı.

İlk olarak Ödünç Hayat dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Filinta gibi yapımlarda rol aldı. Yıllar önce oyunculuk yapmaya başlayan Berrak Tüzünataç, senelerdir aynı kiloda kalınca, takipçileri de formda kalma sırlarını merak ediyor.

BERRAK TÜZÜNATAÇ NASIL FORMDA KALDIĞINI AÇIKLADI

"Düzenli olarak pilates yapıyorum," diyen Tüzünataç, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiğini belirterek tuz ve şekeri hayatından çıkardığını, işlenmiş gıdalardan ise olabildiğince uzak durduğunu belirtti. Atıştırmalıklarını evde kendi elleriyle hazırladığını ekleyerek, yediği gıdaların kalitesine her zaman dikkat ettiğini ifade etti. Bu şekilde hem bedenini hem de ruhunu sağlıklı tutmaya özen gösterdiğini belirtti.

BERRAK TÜÜZNATAÇ KİMDİR?

2 Kasım 1984 Yalova doğumlu Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakteriyle popüler oldu. Ezel dizisinde Bade rolünde oynadı. 2009-2010 yılları arasında yayımlanan Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinde Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıktı.