Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Berrak Tüzünataç, formda kalmasının sırrını paylaştı

Ekranlardan uzak olan oyuncu Berrak Tüzünataç uzun yıllardır formda kalmasıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşam ve formunu koruma konusundaki alışkanlıklarını samimi bir şekilde paylaşan Tüzünataç, püf noktalarını takipçileriyle paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berrak Tüzünataç, formda kalmasının sırrını paylaştı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 16:31

İlk olarak Ödünç Hayat dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Filinta gibi yapımlarda rol aldı. Yıllar önce oyunculuk yapmaya başlayan Berrak Tüzünataç, senelerdir aynı kiloda kalınca, takipçileri de formda kalma sırlarını merak ediyor.

BERRAK TÜZÜNATAÇ NASIL FORMDA KALDIĞINI AÇIKLADI

"Düzenli olarak pilates yapıyorum," diyen Tüzünataç, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiğini belirterek tuz ve şekeri hayatından çıkardığını, işlenmiş gıdalardan ise olabildiğince uzak durduğunu belirtti. Atıştırmalıklarını evde kendi elleriyle hazırladığını ekleyerek, yediği gıdaların kalitesine her zaman dikkat ettiğini ifade etti. Bu şekilde hem bedenini hem de ruhunu sağlıklı tutmaya özen gösterdiğini belirtti.

Berrak Tüzünataç, formda kalmasının sırrını paylaştı

BERRAK TÜÜZNATAÇ KİMDİR?

2 Kasım 1984 Yalova doğumlu Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakteriyle popüler oldu. Ezel dizisinde Bade rolünde oynadı. 2009-2010 yılları arasında yayımlanan Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinde Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Berrak Tüzünataç, formda kalmasının sırrını paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyunculuğuyla eleştirilen Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'na veda etti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.