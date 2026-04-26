Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Bertuğ Yıldırım eşi Oriana Correia Gomes ile fotoğraflarını silmişti! Ünlü futbolcudan ayrılık iddialarına cevap geldi

Geçtiğimiz haftalarda Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine giren Bertuğ Yıldırım, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Eşiyle olan düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran ünlü futbolcunun bu hamlesi herkesi şaşkına çevirmişti. Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen çift ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Magazin gündemine bomba gibi oturan Bertuğ Yıldırım, çıkan haberlerin ardından ayrılık iddialarına cevap verdi. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 14:35

Portekizli manken sevgilisi Oriana Correia Gomes ile 1 Nisan’da dünyaevine giren ünlü futbolcu , geçtiğimiz gün eşiyle olan fotoğraflarını sildiği haberleriyle gündeme bomba gibi oturdu. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerine devam eden çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Şimdilerde Başakşehir Futbol Kulübünde top koşturan ünlü futbolcu, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Oriana Correia Gomes ile olan düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Bertuğ Yıldırım’ın bu hamlesi herkesi şaşkına çevirmişti. Sosyal medyada ve dünyasında hızla yayılan bu haber sonrası ünlü futbolcunun evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Ayrılık ve boşanma haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Bertuğ Yıldırım, çıkan haberlerin ardından ayrılık iddialarına cevap verdi. Bakın ünlü futbolcunun ayrılık haberlerine cevabı ne oldu…

HABERİN ÖZETİ

Ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Portekizli manken sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdikten sonra sosyal medya hesabındaki düğün fotoğraflarını silmesi üzerine çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.
Bertuğ Yıldırım, 1 Nisan'da Portekizli manken sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi.
Ünlü futbolcu, eşiyle olan düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
Bu hamle sonrası evliliklerinde kriz yaşadığı ve ayrılacakları iddia edildi.
Bertuğ Yıldırım, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı hikayesinde paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
BERTUĞ YILDIRIM EŞİ ORİANA CORREİA GOMES İLE FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞTİ!

Türk futbolunun dikkat çeken genç isimleri arasında yer alan Bertuğ Yıldırım, Portekizli manken sevgilisi Oriana Correia Gomes ile 1 Nisan’da dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla son zamanlarda sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü futbolcu, bu kez eşi Oriana Correia Gomes ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği haberleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde İstanbul Başakşehir futbol kulübünde 91 numarayla top koşturan Bertuğ Yıldırım, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yakın zamanda sevgilisi Oriana Correia Gomes ile evlenen ünlü futbolcu, aşk yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerine devam eden Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes çifti, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Sade bir törenle hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çift, son günlerde farklı iddialarla magazin gündemindeki yerini aldı. Başarılı futbol kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz gün eşiyle olan fotoğraflarını sildiği haberleriyle gündeme bomba gibi oturdu. Oriana Correia Gomes ile olan düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran ünlü futbolcunun bu hamlesi herkesi şaşkına çevirmişti.

Çiçeği burnunda çift, evliliklerinin ilk zamanlarını geçirirken, farklı iddialarla gündeme geldi. Ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın eşi Oriana Correia Gomes ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Ayrılık ve boşanma haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Yıldırım, çıkan haberlerin ardından ayrılık iddialarına cevap verdi.

BERTUĞ YILDIRIM’DAN AYRILIK İDDİALARINA CEVAP GELDİ!

Bu ayın başında sade bir nikah töreniyle evlenen Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes ayrılık iddialarıyla adından söz ettirdi. Henüz çiçeği burnunda çiftten Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı hamle takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yıldırım, eşiyle olan düğün fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı.

Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Bertuğ Yıldırım’ın evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Diğer yandan Oriana Correia Gomes’in hesabını kapadığı da iddia edilenler arasında yerini aldı. Ünlü futbolcu, ayrılık ve boşanma haberleri sonrası Instagram hesabından net bir cevap yayınladı. Yıldırım, eşiyle birlikte oldukları fotoğrafı hikayesinde paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

#Magazin
#evlilik
#bertuğ yıldırım
#Ayrılık Iddiaları
#Oriana Correia Gomes
