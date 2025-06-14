Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor! Yüzüğü görenler

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifi etti. Tekliften görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan çifte beğeni yağdı. Taraftarlardan ve takipçilerden binlerce tebrik mesajı gelirken, çiftin düğün planları şimdiden merak konusu oldu.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündemde. Milli file bekçisi, sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlenme teklif etti. Teklife 'evet' cevabını alan çift, mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklif etti. "Evet" cevabını alan Ersin Destanoğlu, mutlu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, yüzüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çiftin mutluluk dolu pozları dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye, çok sayıda tebrik mesajı geldi. Takipçiler, "Mutluluklar", "Çok yakışıyorsunuz", "Beşiktaş'a çifte sevinç" gibi yorumlar yaptı.