Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor! Yüzüğü görenler "bonkör damat" yorumları yaptı

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifi etti. Tekliften görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan çifte beğeni yağdı. Taraftarlardan ve takipçilerden binlerce tebrik mesajı gelirken, çiftin düğün planları şimdiden merak konusu oldu.