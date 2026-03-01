Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Beste Kökdemir, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı

Oyuncu Beste Kökdemir, 3 ay önce oğlu Kai'yi kucağına aldı. Oğlunun yüzünü ilk kez paylaşan Beste Kökdemir, "Coconut çocuk 3 aylık" notunu düştü.

Beste Kökdemir, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı
Tatlı Küçük Yalancılar, Not Defteri, Alya ve Kalbimin Sultanı gibi dizilerde rol alan Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ile ilk çocuklarını kucağına aldı. Oğullarına 'Kai Güneş' adını veren çift, oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

BESTE KÖKDEMİR OĞLUNUN YÜZÜNÜ PAYLAŞTI

Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak, paylaşımlarda oğulları Kai Güneş'in yüzünü de gösterdi. Çift "Coconut çocuk 3 aylık . O büyük biri" notunu düştü.

Beste Kökdemir, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı

BESTE KÖKDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Beste Kökdemir sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 22 Ağustos 1993 doğumlu Beste Kökdemir, Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu. Beste Kökdemir, 2012 yılından itibaren Çıplak Gerçek, Poyraz Karayel, Tatlı Küçük Yalancılar, Kalbimin Sultanı, Her Yerde Sen, Alya, Kim Bu Aile, Altay gibi film ve dizilerde oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Beste Kökdemir, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı
