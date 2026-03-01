Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygulandıran mesaj

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, 6 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haldun Dormen, vefatının 40'ıncı gününde anıldı. Ömer Dormen, babası için duygusal bir mesaj yayımladı ve "Son 40 günde seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı" dedi.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygulandıran mesaj
Ünlü tiyatrocu Haldun Dormen, kaldırıldığı hastanede 6 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Ömer Dormen sosyal medya babasının 40'ıncı gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

ÖMER DORMEN'DEN BABASI HALDUN DORMEN'E DUYGUSAL MESAJ

Ömer Dormen sosyal medya hesabından babası Haldun Dormen'e duyduğu özlemi dile getirdi ve "Seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı son 40 günde. Ardından yazılanları, paylaşılanları defalarca okuyup şükrettiğimiz, gururlandığımız, yaptığın komikliklere yeniden gülmediğimiz bir gün geçmedi. “Nerdesiniz yahu!” artık bizim dilimizin bir parçası… Seni andıkça birbirimize senin gibi sesleniyor, sonra da anılarımızı paylaşıp gülüşüyoruz. Bugün sana dualarımızı gönderirken bir kez daha bilmeni isterim ki, senin oğlun olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Dünyanın karamsarlığa kapıldığı bugünlerde senin o tarifsiz iyimserliğini hatırlıyorum. “Yarın yine güneş doğacak ve her şey güzel olacak” derdin… Senin yokluğunu da, dünyanın içinden geçtiği bu zor günleri de senin öğrettiğin gibi karşılamaya, yarınlara senin gibi umutla bakmaya gayret ediyorum. Yarınlar demişken… Bu geçen sürede adını ve inandığın misyonu yaşatmak için bazı çalışmalar yaptık. Onları da çok yakında seninle ve sevenlerinle paylaşmayı umut ediyorum. Seni özlemle, minnetle ve gururla anıyorum" dedi.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygulandıran mesaj

ÖMER DORMEN, BABASININ VASİYETİ KONUSUNDA UYARDI

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının vasiyetiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygulandıran mesaj

Ömer Dormen, sosyal medya hesabından; "Aman dikkat! Babamın adını kullanarak sahte haberler yapılıyor. Lütfen itibar etmeyin ve sakın linke tıklamayın" ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygulandıran mesaj
