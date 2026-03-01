Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Beni öldürecek herhalde dedim

Şarkıcı Simge Sağın, yıllar sonra Bülent Ersoy hakkında bir itirafta bulundu. Seneler önce bir çekim sonrası Ersoy'a özel hazırlanan döneri yediğini belirten Sağın, Sezen Aksu'nun mutfaktaki maharetlerinden de bahsetti

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Beni öldürecek herhalde dedim
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 16:02

Şarkıcı 'ın ve ile anlattığı yemek anısı dinleyicilerini güldürdü. Sağın, Oğuz Yenihayat'ın programında yaptığı açıklamada bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini itiraf etti.

SİMGE SAĞIN'DAN BÜLENT ERSOY İTİRAFI

Simge Sağın, "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner... Çok korktum, 'Beni öldürecek herhâlde' dedim" ifadelerini kullandı.

Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Beni öldürecek herhalde dedim

Sezen Aksu'nun mutfaktaki marifetlerinden de bahseden Simge Sağın, "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı" dedi.

Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Beni öldürecek herhalde dedim

SİMGE SAĞIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1981 Şişli doğumlu Simge Sağın, 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Beni öldürecek herhalde dedim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti
ETİKETLER
#müzik
#sezen aksu
#Bülent Ersoy
#simge sağın
#Miş Miş
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.