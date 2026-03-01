Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Beni öldürecek herhalde dedim

Şarkıcı Simge Sağın'ın Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile anlattığı yemek anısı dinleyicilerini güldürdü. Sağın, Oğuz Yenihayat'ın programında yaptığı açıklamada bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini itiraf etti.

SİMGE SAĞIN'DAN BÜLENT ERSOY İTİRAFI

Simge Sağın, "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner... Çok korktum, 'Beni öldürecek herhâlde' dedim" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu'nun mutfaktaki marifetlerinden de bahseden Simge Sağın, "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı" dedi.

SİMGE SAĞIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1981 Şişli doğumlu Simge Sağın, 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.