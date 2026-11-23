Ailesiyle birlikte Japonya’ya tatile giden Beste Kökdemir, orada adeta kabusu yaşadı. Tatil sırasında yediği bir yemekten virüs kaptığını ifade eden Kökdemir, 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Beste Kökdemir, hastane sürecinde yaşadıklarını paylaşırken hayranları tarafından yakından takip edildi.

BESTE KÖKDEMİR’İN JAPONYA TATİLİ KABUSA DÖNDÜ!

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Beste Kökdemir, geçtiğimiz 2025 yılının Temmuz ayında iş insanı Fazlı Erdinç Çatak’la dünyaevine girmişti. Aynı yıl içinde ilk çocuklarını kucaklarına alan Beste Kökdemir, magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri oluyor.

Öyle ki sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip edilen Beste Kökdemir, ailesiyle birlikte gittiği Japonya tatilinde adeta kabusu yaşadığını paylaştı. Eşi ve çocuğuyla birlikte tatilde olan Beste Kökdemir, tatil sırasında rahatsızlandığını duyurdu.

O paylaşımı sonrası magazin gündeminde yakından takip ettiği isimlerden biri olan Beste Kökdemir, 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Tatil sırasında yediği bir yemekten virüs kaptığını dile getiren Beste Kökdemir, yaşadıklarını da sosyal medyasından takipçileriyle paylaştı.

40 DERECE ATEŞLE HASTANEYE KALDIRILDI

Japonya tatilinde 40 derece ateşi çıkıp hastanelik olan Beste Kökdemir, acil serviste iki saatten uzun süre bekletildiğini ve hastane masraflarının da oldukça yüksek olduğunu belirtti. Tedavi sürecinden ve sağlık çalışanlarının yaklaşımından diğer bir yandan memnun olduğunu da söyleyen Kökdemir, yakından takip edilen isimlerden biri oldu.

Ünlü oyuncu Beste Ködemir paylaşımında bir yemekten virüs kaptığını ve ateşinin de bu yüzden çıktığını ifade etti. Japonya’nın temiz olduğunu ancak bu tarz vakalarında meydana geldiğini söylerken en güvenilir restoranda bile yemek yense bile bu tarz durumların meydana geldiğini ifade etti.

Diğer bir yandan hastane de kendisini şaşırtan durumların meydana geldiğini ifade etti. Beste Kökdemir, “Gece acile gittik ateşim hızlı yükseliyordu 40.5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler. Onun dışında başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye girmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı. Sonrası tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi.” sözlerini ifade etti.

Sözlerine, “Kâi'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti ama çok zor bir durumda ve tabii gezmeyi durdurduk. 2 gecedir Tokyodayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum." Şeklinde devam eden Kökdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.