Beyaz Show geri mi dönüyor? Beyazıt Öztürk'ten hayranlarını umutlandıran açıklama

19 Kasım 2024 17:42 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:42

Uzun bir zaman sonra trafikte görüntülenen Beyazıt Öztürk, itiraflarda bulundu. Ekranları özlediğini açıklayan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un ekrana dönüp dönmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

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Beyazıt Öztürk, trafikte muhabirin sorularını cevapladı. Son günlerde adı O Ses Türkiye​ ile anılan Beyazıt Öztürk, sevenlerinin merakla beklediği Beyaz Show hakkında da konuştu. Sevenlerini çok özlediğini anlatan ünlü şovmen, yeni projelerini sıraladı.

BEYAZ SHOW GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni projelerinden bahseden Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda yer almayacağını açıklarken, Beyaz Show ile ilgili de bilgi verdi.

Beyazıt Öztürk, "Yeni planlar, programlar var.” derken, muhabirin "O Ses Türkiye projesi mi?" sorusuna şaşırdı. Muhabirin "Yavaş yavaş kadro belli oluyor” sözlerine “Öyle mi? Benim haberim yok. Ben de bir şey yok” diyerek cevap verdi.

"Beyaz Show tekrardan başlıyor? Haberleri çıktı ne diyeceksiniz?" Sorusuna ise, “Bir daha beni yakalarsan kesin cevap vereceğim. Sana kısmet olsun” dedi.