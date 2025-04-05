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 | Dilek Ulusan

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan'dan yeni haber

Son olarak Yargı dizisinde rol alan Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Uzun süredir tedavi altında olan Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama hayat arkadaşından geldi.

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Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan'dan yeni haber
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 11:23

Geçen ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Sanatçının hayat arkadaşı Elif Hanım, Özcan'ın durumunun stabil olduğunu belirterek, beyin kanamasının vücudunda yol açtığı hasarların tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

NAŞİT ÖZCAN'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Elif Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba herkese. Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor. Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor. Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum." dedi. Naşit Özcan'ın sevenleri ve meslektaşları, Özcan'a iyi dileklerini iletti.

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan'dan yeni haber

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Naşit Özcan, 1 Ocak 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1971 yılında ilk kez Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla sahneye çıktı. 1977 yılında ise Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro yapmaya başladı.

Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalışan Naşit Özcan 1988 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

Burada birçok rol üstlenen ünlü oyuncu birçok televizyon ve sinema filminde de çalışmalar yaptı. Kurtlar Vadisi adlı dizide 9. sezonun başından 247. bölüme kadar rol aldı.

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan'dan yeni haber
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