Eminem dede oldu! Torununun yüzü ilk kez göründü

Grammy ödüllü rapçi Eminem, 52 yaşında dede oldu. Eminem'in kızı Hailie Jade Mathers, eşi Evan McClintock ile ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki Hailie, oğlunun yüzünü de paylaştı.

EMİNEM DEDE OLDU

Sahne adıyla 'Eminem' olarak tanınan Marshall Bruce Mathers, kızının hamilelik haberini klip çekimi esnasında öğrenmiş ve o anları da klibinde göstermişti. Kızına düğün hediyesi olarak malikane veren Eminem dede oldu.

2024 yılında evlenen Hailie ve Evan çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 29 yaşındaki Hailie, Instagram'da yaptığı paylaşımda, bir erkek bebeği olduğunu ve ona Elliot Marshall McClintock adını verdiklerini açıkladı.