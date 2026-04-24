Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncularından biri olan Settar Tanrıöğen, son zamanlarda sağlık durumuyla gündemdeki yerini alıyor. Abdullah Bey rolüyle oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanması sebebiyle kadrodan ayrılmıştı. Şimdilerde son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Settar Tanrıöğen, son haliyle dikkat çekerken yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ!

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah Bey’i Settar Tanrıöğen, geçtiğimi yıllarda meydana gelen hastalığı nedeniyle diziden ayrılmıştı. Yerine getirilen Ahmet Taylan Mümtaz, şimdilerde sevilerek takip edilen oyuncular arasında yer alıyor. Ancak Settar Tanrıöğen’in son sağlık durumu da araştırılan konular arasında yer aldı.

Settar Tanrıöğen 26 Ocak 2024’te apar topar hastaneye kaldırılmış bir sürü teknik ve testler yapılmıştı. Yapılan testlerde beynindeki bir damarda kanma olduğu ifade edilerek başka bir hastaneye sevk edilmişti.

Başka bir hastanede ameliyata alınan Settar Tanrıöğen, tüm bu meydana gelen olaylardan sonra kariyerine de ara vermişti. Şimdilerde son sağlık durumuyla merak edilen Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde bir davette görülen Settar Tanrıöğen, son haliyle de gündem oldu.

SETTAR TANRIÖĞEN SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Kızılcık Şerbeti dizisinde başına gelen sağlık durumları sebebiyle diziden ayrılan Settar Tanrıöğen, geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakım tedavi görmeye devam ediyordu. 1 buçuk ay içinde tamı tamına 3 ameliyat geçiren Tanrıöğen, şimdilerde merakla takip ediliyor.

Özellikle de son zamanlarda daha da merakla takip edilen Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde bir davette kameralara yansıdı. Kameralar karşısında sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Settar Tanrıöğen, "Beyin kanaması sonrası uzatmaları yaşıyorum. Hiç evden çıkmıyordum, yeni dolaşmaya başladım. Aylık kontrollerim devam ediyor. Daha iyiyim ve her şey yolunda." Diyerek geçirdiği süreçlerde söz etti.

Settar Tanrıöğen başına gelen sağlık durumuyla ilgili esprili cevaplar verse de son hali dikkat çekti. Sağlığı ile magazin gündeminde oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Settar Tanrıöğen, geçirdiği zorlu süreci, ‘Kanayan beyinle çalıştım’ ifadelerini kullanmıştı.