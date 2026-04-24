SON DAKİKA!
Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Bey rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen, son zamanlarda meydana gelen sağlık durumlarıyla gündeme geliyordu. Özellikle geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kadrodan ayrılan Settar Tanrıöğen, son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar…

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 09:53
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 09:53

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncularından biri olan , son zamanlarda sağlık durumuyla gündemdeki yerini alıyor. Abdullah Bey rolüyle oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanması sebebiyle kadrodan ayrılmıştı. Şimdilerde son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Settar Tanrıöğen, son haliyle dikkat çekerken yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ!

’nin Abdullah Bey’i Settar Tanrıöğen, geçtiğimi yıllarda meydana gelen hastalığı nedeniyle diziden ayrılmıştı. Yerine getirilen Ahmet Taylan Mümtaz, şimdilerde sevilerek takip edilen oyuncular arasında yer alıyor. Ancak Settar Tanrıöğen’in son da araştırılan konular arasında yer aldı.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Settar Tanrıöğen 26 Ocak 2024’te apar topar hastaneye kaldırılmış bir sürü teknik ve testler yapılmıştı. Yapılan testlerde beynindeki bir damarda kanma olduğu ifade edilerek başka bir hastaneye sevk edilmişti.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Başka bir hastanede ameliyata alınan Settar Tanrıöğen, tüm bu meydana gelen olaylardan sonra kariyerine de ara vermişti. Şimdilerde son sağlık durumuyla merak edilen Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde bir davette görülen Settar Tanrıöğen, son haliyle de gündem oldu.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

SETTAR TANRIÖĞEN SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Kızılcık Şerbeti dizisinde başına gelen sağlık durumları sebebiyle diziden ayrılan Settar Tanrıöğen, geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakım tedavi görmeye devam ediyordu. 1 buçuk ay içinde tamı tamına 3 ameliyat geçiren Tanrıöğen, şimdilerde merakla takip ediliyor.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Özellikle de son zamanlarda daha da merakla takip edilen Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde bir davette kameralara yansıdı. Kameralar karşısında sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Settar Tanrıöğen, " sonrası uzatmaları yaşıyorum. Hiç evden çıkmıyordum, yeni dolaşmaya başladım. Aylık kontrollerim devam ediyor. Daha iyiyim ve her şey yolunda." Diyerek geçirdiği süreçlerde söz etti.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen son sağlık durumunu açıkladı

Settar Tanrıöğen başına gelen sağlık durumuyla ilgili esprili cevaplar verse de son hali dikkat çekti. Sağlığı ile magazin gündeminde oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Settar Tanrıöğen, geçirdiği zorlu süreci, ‘Kanayan beyinle çalıştım’ ifadelerini kullanmıştı.

