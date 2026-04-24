Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ünlü şarkıcı Alişan kardeş acısını anlattı! ‘Öldüğünü bile anlamadı’

Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybederek hayatının en sarsıcı acılarından birini yaşamıştı. Kardeşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren sanatçı, son açıklamasında Tektaş’ın son anlarını anlatırken duygularına hakim olmakta güçlük çekti.

Ünlü Alişan, 2021 yılında nedeniyle kardeşi ’ı kaybederek derin bir acı yaşamıştı. Kardeşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren sanatçı, son açıklamasında Tektaş’ın son anlarını anlatırken duygularına hakim olmakta zorlandı.

ÜNLÜ ŞARKICI ALİŞAN KARDEŞ ACISINI ANLATTI

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Bu büyük kaybın ardından uzun süre toparlanamayan Alişan’ın yaşadığı zor süreç, sevenlerini de derinden etkilemişti.

“BÖYLE BİR ŞEYİ KİMSE BEKLEMİYORDU”

Kardeşinin vefatını anlatırken gözyaşlarını tutmakta zorlanan Alişan, o anlara dair şu ifadeleri kullandı:
“Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar, çağırışlar… Bir ay makineye bağlı kaldığı için hiç konuşamadık. Öldüğünü bile anlamadı. Doktorlara sorduk, fark etmeden vefat ettiğini söylediler. Hiçbir şey konuşamadık çünkü böyle bir şeyi kimse beklemiyordu.”

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan (gerçek adıyla Serkan Burak Tektaş), 19 Haziran 1976’da İstanbul’da doğmuş Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncudur. Özellikle arabesk ve fantezi müzik türlerinde yaptığı çalışmalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Alişan, 1990’lı yılların ortasında çıkardığı albümlerle dikkat çekti.

“Ağladıkça”, “Vur Mermiyi” ve “Var Ya” gibi şarkılarla tanınan sanatçı, kısa sürede popüler isimler arasına girdi. Sahne performansları ve güçlü yorumu, onu uzun yıllar müzik dünyasında görünür kıldı.
Televizyon kariyerinde de aktif olan Alişan, birçok eğlence ve sabah programında sunuculuk yaptı. Samimi tavırlarıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Aynı zamanda bazı dizi projelerinde de oyuncu olarak yer aldı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Sanatçı, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmesinin ardından yaşadığı zor süreçle de kamuoyunda geniş yer bulmuş, bu kayıp hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

