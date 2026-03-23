Alişan'dan radikal karar! Sakallarını kesti son halini kimse beğenmedi

Ekranların sevilen ismi Alişan, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Yıllardır sakallı haliyle ekranda olan Alişan, sakallarını kesince yorum yağmuruna tutuldu. Anket açan Alişan sorduğu soruyla herkesi kırdı geçirdi.

ALİŞAN YILLAR SONRA SAKALLARINI KESTİ

Sakal ve bıyığını kesen, sosyal medya hesabından da bu yeni halini paylaşan şarkıcı, takipçilerine de espri bir şekilde, 'Kendisini, kime benzettiklerini' sordu. Şıklar arasında yer alan, "Mahmut Tuncer, Cennet Mahallesi Ferhat ve Elvis Büyükburç" ifadeleri dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ, ALİŞAN'IN YENİ İMAJINI BEĞENMEDİ

Alişan'ın yeni hali sosyal medyayı salladı. Alişan'ın son hali takipçilerinden geçer not alamadı. Çoğu takipçisi Alişan'ın sakallı halini daha çok beğendiğini belirtti.

ALİŞAN KAÇ YAŞINDA?

19 Haziran 1976 doğumlu Alişan, ilk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkartmıştır. Mahsun Kırmızıgül’ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 25 Mayıs 2001'de 'Alişan' albümüyle beraber Aşkına Eşkıya dizisini Malatya'da çekti. Alişan, Cennet Mahallesi dizisindeki rolüyle de popülerlik kazandı.