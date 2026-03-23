Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin sorgusunda dikkat çeken anlar: Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak ifade verdi

Aleyna Kalaycıoğlu ve rapçi Canbay'ı barıştırmak isteyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, içinde bulunduğu araca ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında gözyaşlarına boğulduğu ve konuşmakta dahi zorlandığı görüldü.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Emrullah Erdinç, "Aleyna sorgu sırasında sık sık ara istedi, gözyaşlarını tutamadı. Şu ifadeyi kullandı: “Kimseyi azmettirmedim” diyerek yaşananları anlattı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYINDA ALEYNA KALAYCIOĞLU DAHİL 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ardından, babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu "azmettirici" iddiasıyla, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ise henüz netleşmeyen bir bağlantı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE KUBİLAY KUNDAKÇI OLAYI NEDİR?

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta Aleyna Kalaycıoğlu ve şarkıcı Canbay arasında arabuluculuk yapmak isterken çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler arasındaki A.K.'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.