Beynine pıhtı atan Kadir İnanır ayağa kalktı! Son fotoğrafına yorum yağdı

Beynine pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda olan Kadir İnanır, fizik tedavilerinin sonucunu aldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ı evinde ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu, "Bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla" dedi.

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır ayağa kalktı! Son fotoğrafına yorum yağdı
06.01.2026
06.01.2026
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır beynine pıhtı atması sonucu aylarca yoğun bakımda tedavi altında kaldı. Vücudunun bir bölümünü kullanmakta güçlük çeken 76 yaşındaki Kadir İnanır aylar sonra ayağa kalktı.

KADİR İNANIR FİZİK TEDAVİLERİNİN SONUCUNU ALDI

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır ayağa kalktı! Son fotoğrafına yorum yağdı

Tedavisi devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor. Son olarak, Canan Kaftancıoğlu, Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır ayağa kalktı! Son fotoğrafına yorum yağdı

Kaftancıoğlu, paylaştığı fotoğrafa; "Sevgili Kadir İnanır ile fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.

