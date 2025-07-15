Beyonce hırsızlık şoku yaşıyor! Henüz yayınlanmamış şarkıları çalındı

Şarkıcı Beyonce'nin daha önce yayınlanmamış müzikleri ile "Cowboy Carter" turnesine ait hassas bilgileri içeren birkaç USB belleği çalındı.

Ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce'nin henüz yayınlanmamış parçaları hırsız ya da yırsızlarca çalındı. Polis raporuna göre, müzik çalışmalarının yanı sıra, konser programları ve Cowboy Carter turnesiyle ilgili hassas bilgiler içeren birkaç USB bellek, Atlanta'da çalındı.

DANÇISININ ARABASINDAN ÇALDILAR

8 Temmuz'da, Atlanta, Teksas'taki planlanan konserinden iki gün önce, Beyonce'nin koreografı Christopher Grant ve topluluktan bir dansçının kullandığı kiralık bir araç tahrip edildi. Aracın arka camı kırıldı ve değerli eşyalar çalındı.

Raporda , çalınan eşyalar arasında "filigranlı müzikler, yayınlanmamış müzikler, konser çekim planları ve geçmiş ve gelecek konserlerin listesinin" bulunduğu belirtildi.

HER YERRDE ARANIYOR

Atlanta polisi , kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli için tutuklama emri çıkarıldığını bildirirken şahsın her yanda arandığı bilgisi paylaşıldı.

Beyonce'nin Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü ödülünü kazanmasının ardından nisan ayında başlayan Cowboy Carter Turnesi'nin, temmuz sonunda Las Vegas'ta sona ermesi planlanıyor.

