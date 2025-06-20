Beyonce konserinde Miley Cyrus sürprizi

Cowboy Carter adlı turnesine Fransa'da devam eden Beyonce, son Paris konserinde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Beyonce sahneye Miley Cyrus'u davet etti.

Beyonce'nin Paris'teki son konserinde Miley Cyrus sürprizi yaşandı. 43 yaşındaki Beyonce, Cowboy Carter adlı dünya turnesi kapsamında Stade de France'daki konserinde sahneye çağırdığı Cyrus ile hit şarkısı 'II Most Wanted'ı seslendirdi.

Beyonce, Fransa'nın başkentindeki konserinde hayranlarına, "Hepinizi çok seviyorum. Çok heyecanlıyım çünkü sizin için çok özel bir şey yapmak istedim. Seninle şarkı söylemekten çok mutluyum Miley Cyrus" ifadesini kullandı.

Hem 43 yaşındaki Beyonce, hem de Cyrus, birbiriyle uyumlu altın rengi kıyafetlerle sahnedeydi. Düetlerine başlamadan önce birbirlerinin yanaklarından öpüp el ele tutuşan ikili, performanslarıyla beğeni topladı.