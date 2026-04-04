Survivor 2026 birleşme partisinde sahneye çıkan Beyza Gemici, etkileyici performansıyla izleyenleri adeta etkiledi. Güçlü sesi ve sahnedeki duygusal anlarıyla dikkat çeken Gemici, söylediği şarkı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmacıların da duygusal anlar yaşadığı performans, geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İzleyenler Beyza Gemici’nin performansını “gecenin en unutulmaz anı” olarak yorumlarken, genç ismin sahnedeki içtenliği ve samimiyeti büyük takdir topladı.

HABERİN ÖZETİ Beyza Gemici'den Sen Bir Aysın türküsü! Beyza sesi ve performansıyla geceye damga vurdu Survivor 2026 birleşme partisinde sahne alan Beyza Gemici, söylediği türküyle hem jüriyi hem de izleyicileri duygulandırarak gecenin unutulmaz anlarından birine imza attı. Beyza Gemici, Survivor 2026 birleşme partisinde sahne aldı. Gemici, söylediği “Sen Bir Aysın” türküsü sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Performansı sırasında diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı. Beyza Gemici'nin performansı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Murat Boz, Burak Kut ve Deniz Seki jüri koltuğunda yer aldı.

BEYZA GEMİCİ SESİYLE ETKİLEDİ

Survivor 2026 birleşme partisi, yarışmacıların sahne aldığı renkli ve duygusal anlara sahne olurken, gecenin en dikkat çeken performanslarından biri Beyza Gemici’den geldi. Yarışmacıların sevdikleri şarkıları seslendirdiği gecede, jüri koltuğunda Murat Boz, Burak Kut ve Deniz Seki yer aldı. Sahneye çıkan yarışmacılar büyük bir heyecan yaşarken, performanslar hem jüri üyeleri hem de ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Survivor 2026’nın öne çıkan isimlerinden Beyza Gemici ise seçtiği şarkıyla geceye damga vurdu. “Sen Bir Aysın” türküsünü seslendiren Gemici, güçlü sesi ve şarkıya kattığı duygu ile izleyenleri derinden etkiledi. Performansı sırasında yaşadığı yoğun duygular yüzüne yansıyan Beyza, sahnede adeta iç dünyasını ortaya koydu.

Gemici’nin performansı yalnızca izleyicileri değil, diğer yarışmacıları da etkiledi. Sahne sırasında bazı yarışmacıların gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekerken, birleşme partisinde duygusal bir atmosfer oluştu. Bu anlar gecenin en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEYZA GEMİCİ’YE BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan Beyza Gemici’nin performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. “Sen Bir Aysın” türküsünü söylediği anlar kısa sürede viral olurken, kullanıcılar bu görüntüleri defalarca paylaştı. Binlerce yorum ve beğeni alan performans için sosyal medya kullanıcıları övgü dolu ifadeler kullandı. Survivor 2026 birleşme partisinde sergilediği bu etkileyici performansla adından söz ettiren Beyza Gemici, hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not aldı. Duygusal anların yaşandığı geceye damga vuran genç yarışmacının performansı, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

BEYZA GEMİCİ HANGİ JÜRİ ÜYESİNİ SEÇTİ?

Survivor 2026 birleşme partisinde sahneye çıkan Beyza Gemici, performansı kadar yaptığı jüri tercihiyle de merak konusu oldu. Yarışmacıların sahne performanslarının ardından jüri üyeleri arasından seçim yaptığı gecede, Beyza’nın kimi seçeceği izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Murat Boz, Burak Kut ve Deniz Seki’nin jüri koltuğunda yer aldığı birleşme partisinde, Beyza Gemici’nin güçlü performansı geceye damga vurmuştu. “Sen Bir Aysın” türküsüyle izleyenleri duygulandıran yarışmacının, performans sonrası hangi jüri üyesini tercih edeceği merak ediliyor.