Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Bihter Dinçel ve Barış Dinçel boşandı! Ayrılık sonrası şaşırtan soyadı kararı

Ekranların örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu Bihter Dinçel ve sahne tasarımlarıyla adından söz ettiren Barış Dinçel'den sevenlerini üzen flaş bir haber duyuruldu. 18 yıl mutlu bir evlilik sürdüren çift, ayrılma kararı alarak tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası ise soyadına yönelik alınan karar gündemde. İşte Bihter Dinçel ve Barış Dinçel'den herkesi şoke eden boşanma kararına dair merak edilenler...

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 13:09
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 13:09

Oyuncu Bihter Dinçel ve eşi Barış Dinçel'in kararı magazin dünyasını adeta salladı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne taşınan bu süreçte, iki isim de evlilik birliğini artık sürdürmeme kararı aldı ve resmi bilgilerle bu karar kayıtlara geçti. 10 dakika kadar süren duruşma sonrası Bihter Dinçel ve Barış Dinçel resmi olarak boşandı. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Bihter Dinçel ve 18 yıllık eşi Barış Dinçel şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Bihter Dinçel ve Barış Dinçel, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası resmi olarak boşandı.
Çiftin 15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali için ortak velayet kararı alındı.
Barış Dinçel, oğulları Yağmur Ali'nin aylık giderleri için 25 bin TL nafaka ödemeyi kabul etti.
Bihter Dinçel, boşandıktan sonra da eşi Barış Dinçel'in soyadını kullanmaya devam edecek.
Bihter Dinçel ve Barış Dinçel Haziran 2008'de evlenmişti.
BİHTER DİNÇEL VE BARIŞ DİNÇEL BOŞANDI!

Ekranların sevilen simi Bihter Dinçel ve 18 yıllık eşi Barış Dinçel, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye başvurdular.

Karşılıklı olarak sunulan boşanma protokolü hakime sunuldu. Mahkeme heyeti ise çiftin boşanma talebini onayladı. Sosyal medyada ikilinin boşanma süreci sonrası en çok merak edilen detaylardan biri de 15 yaşında bulunan çocukları Yağmur Ali'nin durumu oldu.

Mahkemeden alınan karar sonrası çocuğun geleceği için ortak alındı ve Barış Dinçel Yağmur Ali'nin aylık giderleri için 25 bin TL nafakayı kabul etti.

AYRILIK SONRASI ŞAŞIRTAN SOYADI KARARI

Bihter Dinçel ve Barış Dinçel'in boşanmasından sonra en dikkat çeken detay soyadı kararı oldu. Ünlü isimlerin genellikle boşandıktan sonra eski soyadını kullanmasının aksine Bihter Dinçel'den radikal bir karar geldi. Ünlü isim, çok uzun zamandır taşıdığı Dinçel soyadını kullanmaya devam edecek.

Barış Dinçel'in bu talebi de onaylamasıyla beraber mahkeme, Bihter Dinçel'in boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını taşımasına karar verdi.

BİHTER DİNÇEL VE BARIŞ DİNÇEL NE ZAMAN EVLENDİ?

Bihter Dinçel ve Barış Dinçel, Haziran 2008 yılında evlenmiştir. Çiftin 2011 yılında ise Yağmur Ali adında oğulları dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı Savaş Dinçel'in oğlu olan Barış Dinçel, sahne tasarımcısı olarak birçok başarıya imza atmıştır.

BİHTER DİNÇEL KİMDİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

3 Mart 1982 yılında Diyarbakır'da doğan Bihter Diçel, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Bihter Dinçel'in rol aldığı başlıca diziler ise aşağıdaki gibidir...

Dizi AdıKarakter
Avrupa YakasıZeynep Hacer Aksoy
Geniş AileNazan
Mucize DoktorSelvi Hemşire
Yürek ÇıkmazıBirsen
Cennetin ÇocuklarıArife
KertenkeleHale
