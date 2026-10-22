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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:36

Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı

Ünlü yabancı sanatçı Billie Eilish'in değişimi sosyal medyada gündeme yerleşti. Sevilen şarkıcının görünümünün değişmesinin ardından birçok iddia da ortaya atıldı. Saç renginin değişmesi ile yeni bir imaja bürünen Billie Eilish'e ne oldu sorusu hayranları tarafından merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:36

Genç sanatçı Billie Eilish'in son haline dair olan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Zayıflaması ve saç rengini değiştirmesinin ardından Billie Eilish'e ne oldu merak konusu haline geldi. Yeni imajı ise hayranlarını ikiye böldü.

BİLLİE EİLİSH'E NE OLDU?

Yabancı sanatçı şarkıları ve kendine has tarzı ile dünya çapında beğeni topluyor. Farklı saç renkleri ve stilleri ile adından söz ettiren Billie Eilish'in son halini görenler ise farklılıkları fark etti. Billie Eilish'in saç rengini değiştirmesi ve kilo vermesinin ardından yeni görünümü dikkat çekti.

Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı

BİLLİE EİLİSH'İ GÖRENLER TANIYAMADI

Sadece şarkıları ve sahne performansı ile değil kendine has tarzı ile de beğeni toplayan Billie Eilish, imajında değişikliğe gitti. hesabından yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutulurken görenler tanıyamadı.

Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı

Renkli saç stilleri denemeyi seven genç sanatçı şimdi ise kumral tonlarda renk ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kilo veren Billie Eilish'in yeni görünümü gündeme yerleşti, hayranları tanıyamadı.

Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı

BİLLİE EİLİSH'İN YENİ İMAJI HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Dünya çapında şarkıları ve performansı ile gündem olan Billie Eilish, yeni tarzı ile sevenlerinin karşısına çıktı. İkonik yeşil ile dikkat çeken genç isim şimdi ise kumral tonlarda saç rengini tercih etti.

Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı

Kilo vermesinin ardından görünümü değişince ise hayranları adeta tanıyamadı. Güzelliği ile dikkat çeken Billie Eilish'in yeni halini gören hayranları sosyal medyada ikiye bölündü. Bazısı yeni imajını oldukça beğenirken, bazıları eski marjinal tarzına geri dönmesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#saç rengi
#Billie Eilish
#imaj
#Hayranlar
#Magazin
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