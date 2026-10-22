Billie Eilish'e ne oldu? Billie Eilish'i görenler tanıyamadı

Genç sanatçı Billie Eilish'in son haline dair olan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Zayıflaması ve saç rengini değiştirmesinin ardından Billie Eilish'e ne oldu merak konusu haline geldi. Yeni imajı ise hayranlarını ikiye böldü.

BİLLİE EİLİSH'E NE OLDU?

Yabancı sanatçı şarkıları ve kendine has tarzı ile dünya çapında beğeni topluyor. Farklı saç renkleri ve stilleri ile adından söz ettiren Billie Eilish'in son halini görenler ise farklılıkları fark etti. Billie Eilish'in saç rengini değiştirmesi ve kilo vermesinin ardından yeni görünümü dikkat çekti.

BİLLİE EİLİSH'İ GÖRENLER TANIYAMADI

Sadece şarkıları ve sahne performansı ile değil kendine has tarzı ile de beğeni toplayan Billie Eilish, imajında değişikliğe gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutulurken görenler tanıyamadı.

Renkli saç stilleri denemeyi seven genç sanatçı şimdi ise kumral tonlarda renk ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kilo veren Billie Eilish'in yeni görünümü gündeme yerleşti, hayranları tanıyamadı.

BİLLİE EİLİSH'İN YENİ İMAJI HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Dünya çapında şarkıları ve performansı ile gündem olan Billie Eilish, yeni tarzı ile sevenlerinin karşısına çıktı. İkonik yeşil saç rengi ile dikkat çeken genç isim şimdi ise kumral tonlarda saç rengini tercih etti.

Kilo vermesinin ardından görünümü değişince ise hayranları adeta tanıyamadı. Güzelliği ile dikkat çeken Billie Eilish'in yeni halini gören hayranları sosyal medyada ikiye bölündü. Bazısı yeni imajını oldukça beğenirken, bazıları eski marjinal tarzına geri dönmesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.