Binnur Kaya ve lahmacun sevdası! Engin Günaydın ile küsmesine bile sebep oldu

05 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:21

Avrupa Yakası dizisinde oynadığı Şahika karakteriyle fenomen olan Binnur Kaya, Candaş Tolga Işık'ın programında samimi açıklamalarda bulundu. Dizideki Şahika'nın lahmacun takıntısının kendisinde de olduğunu itiraf eden Binnur Kaya, lahmacun yüzünden yakın arkadaşı Engin Günaydın ile küstüğünü de anlattı.

Usta oyuncu Binnur Kaya, Şahika karakterinin sahnelerini izledikten sonra karakterinin 6 lahmacun sevdasının kendisinde de olduğunu belirterek, yemeğine dokunulmasından hiç hoşlanmadığını paylaştı. Lahmacun sevdası yüzünden Engin Günaydın ile küstüğünü de anlatan Binnur Kaya, izleyenleri gülme krizine soktu.

BİNNUR KAYA'NIN LAHMACUN SEVDASI ENGİN GÜNAYDIN İLE KAVGAYA SEBEP OLDU

Programın 3. bölüm konuğu olan Binnur Kaya, Avrupa Yakası'ndaki Şahika karakteriyle ilgili konuştu. Şahika'nın 6 lahmacun sevdasının kendisinde de olduğunu belirten Binnur Kaya, "Biz bu sahnenin gerçeğini gerçek hayatta yaşadık. Engin, Devin Özgün Çınar, ben aynı evde kalıyorduk. Ben de yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Ben hep kendime 6 lahmacun söylüyorum. İlk ikisini boş yiyorum, sonrasında içine bir şey koyarak. Ve hep ne yiyeceksin diye soruyorum. 'Ben bir şey yemeyeceğim' cevabı beni kesmiyor. Çünkü illa yiyecek. 6 tane lahmacun söyleyince şimdi herhalde verir diyor. 6 lahmacunu ortaya söyledi gibi bir şey oluyor. Sonra geldi sipariş, Engin istedi sanırım." dedi.

Aynı evin içinde küslüğün bir süre devam ettiğini belirten Binnur Kaya, "Engin ısrar etmiş olabilir. Sonra olay öyle bir yere geldi ki biz birbirimizi bu kadar severken küstük aynı evin içinde. Bayağı bu uzun süre devam etti aynı evin içinde en son ben bir mektup yazdım Engin'in odasının altından attım." dedi.