Bir dönemin Bücür Cadısı Merve Erdoğan'ın kızı Zehra Mercan büyüdü! Annesine benzerliğiyle şaşırttı

Bücür Cadı dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Merve Erdoğan'ın eşi Mert Carim ve kızı Zehra Mercan bir etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ünlü oyuncunun küçük kızı kocaman oldu. Babasıyla birlikte röportaj veren Zehra Mercan, bir dönemin Bücür Cadısı olan annesi Merve Erdoğan’a olan benzerliği ile herkesi şaşkına çevirdi. Bücür Cadı dizisinde 'Zeliş' karakterini oynayan Merve Erdoğan'ın kızı, annesinin kopyası oldu. Zehra Mercan, annesi Merve Erdoğan’a olan benzerliği ile adeta "Yeni neslin bücür cadısı benim" dedi.

MERVE ERDOĞAN BİR DÖNEMİN BÜCÜR CADISI OLARAK HAFIZALARA KAZINMIŞTI!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren 35 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Erdoğan, bir dönemin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi 'Bücür Cadı' ile dikkatleri üzerine çekmişti. Henüz çocuk yaşta oyunculuğa atılan Erdoğan, 'Bücür Cadı' olarak da hafızalara kazınmıştı. Yönetmenliğini Adem Ayral ve Arif Erkuş'un üstlendiği, 21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bücür Cadı, hafta içi her gün yayınlanan fantastik, dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisiydi.

Başrollerinde Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül, Önder Açıkalın ve Merve Erdoğan'ın yer aldığı Bücür Cadı dizisi, toplamda 1 sezondan ve 169 bölümden oluşmuştu. Erdoğan'ın 'Zeliş' karakteriyle ekranlardaki yerini aldığı dizi, yayınlandığı döneme damga vurmuş ve büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Erdoğan'ın oynadığı Zeliş rolü ise annesiyle birlikte yaşayan yoksul bir aile çocuğuydu. Zeliş'in annesi Şehriye çalıştığı fabrikada uğradığı iftara sonucu işten atılmıştı.

Bücür Cadı dizisinde 'Zeliş' olarak seyirci karşısına çıkan Merve Erdoğan, bir dönemin popüler oyuncuları arasında yerini almıştı. Dizide Zeliş, iyi ve yardımsever bir çocuk olduğu için bir gece rüyasında bir melek tarafından ödüllendirilmiş ve bazı doğaüstü yeteneklere sahip olmuştu. Şimdilerde hala görenlerin 'Bücür Cadı' olarak tanıdığı Erdoğan ise 35 yaşında bir kadın oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala 'Zeliş' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun şimdilerde kızı adından söz ettirdi.

'Bücür Cadı' olarak tanınan oyuncu Merve Erdoğan, 2020 yılında müzisyen Mert Carim ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden 'Zehra Mercan' adında bir kızları dünyaya geldi. Şimdilerde mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren çiftten Mert Carim ve kızı Zehra Mercan bir etkinlik çıkışı görüntülendi. Zehra Mercan, bir dönemin Bücür Cadısı annesine benzerliğiyle magazin gündeminde yerini aldı.

ZEHRA MERCAN'IN ANNESİNE BENZERLİĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Bir dönemin Bücür Cadısı Merve Erdoğan’ın kızını görenler şaşkına döndü. Erdoğan'ın 2020 yılında evlendiği eşi Mert Carim ve kızı Zehra Mercan, birlikte katıldıkları etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Baba-kızın keyifli anları kameralara yansırken, 35 yaşındaki ünlü oyuncu Erdoğan'ın kızı Zehra Mercan'ın annesine benzerliği herkesi şaşırttı.

Basın mensuplarına mini bir röportaj veren Mert Carim ve kızı Zehra Mercan, magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Merve Erdoğan'ın kocaman olan küçük kızı, annesinin kopyası oldu. Zehra Mercan, bir dönemin Bücür Cadısı olan annesi Merve Erdoğan’a olan benzerliği ile adeta "Yeni neslin bücür cadısı benim" dedi. Mercan'ın annesi Erdoğan, 2000'li yıllara Bücür Cadı dizisindeki 'Zeliş' karakteriyle damga vurmuştu. Ünlü oyuncunun kızını görenler "Yeni neslin Bücür Cadısı mı geliyor?" yorumları yaptı.