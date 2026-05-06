Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Bir dönemin yıldızı Çağatay Akman son haliyle şaşırttı! Canlı yayınlarla gündem oldu

Bir dönemin yıldızı Çağatay Akman, magazin gündemine geldi. Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken isim, son haliyle şaşırttı. Sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla gündem oldu. İşte detaylar…

Şarkılarıyla bir dönem en çok dinlenme alan , son zamanlarda gündemdeki yerini alıyor. Uzun bir süredir ekranlarda gözükmeyen Çağatay Akman, kendi sosyal medyasından açtığı canlı yayınlarla ortaya çıktı. Özellikle de son haliyle dikkat çeken isim sosyal medya da kısa sürede gündem oldu.

Bir dönem 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ve 'Bizim Hikaye' şarkılarıyla büyük çıkış yapan şarkıcı Çağatay Akman, uzun bir aradan sonra sosyal medyadan açtığı canlı yayınlarla yeniden gündeme geldi.
Çağatay Akman, TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla dikkat çekti.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Akman'ın son hali sosyal medyada ilgi gördü.
2016 yılında yayınladığı şarkılarla en çok dinlenen isimlerden biri haline gelmişti.
'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı 373 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.
Akman, 'Bizim Hikaye' dizisinde de rol almıştı.
BİR DÖNEMİN YILDIZI ÇAĞATAY AKMAN SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

Gece Gölgenin Rahatına Bak ve Bizim Hikaye şarkılarıyla piyasasında geniş kitlelere ulaşan Çağatay Akman, uzun bir aranın ardından tekrardan gündeme geldi. Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Çağatay Akman, son haliyle sevenlerini şaşırtmayı başardı.

2016 yılında yayınladığı şarkılarla kısa sürede en çok dinlenme alan isimlerinden biri haline gelen Çağatay Akman, uzun zamandır gündemde yer almazken geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden yaptığı ortaya çıktı. Ünlü isim açtığı canlı yayınlarla kısa sürede dikkat çekerken gündemde yer aldı.

CANLI YAYINLARLA GÜNDEM OLDU

Genç yaşında yakaladığı şöhretle dikkatleri üzerine çeken Çağatay Akman, bir anda kaybolmasıyla dikkat çekerken geçtiğimiz günlerde TikTok’tan yapmış olduğu canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çekti.

Yayınladığı parçalarla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Çağatay Akman, son birkaç yıldır gündeme gelmeyen isimler arasında yer alıyordu. Öyle ki zaman zaman ne yaptığıyla ilgili merak edilse de ünlü isim hakkında kamuoyunda detaylı bilgi bulunmuyordu. Ancak ünlü isim geçtiğimiz gün kendi sosyal medyasında açtığı canlı yayınla dikkatleri üzerine çekti.

Kendi TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açan Çağatay Akman, kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Öyle ki pek çok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken Çağatay Akman, yorum ve beğeni yağmuruna da tutuldu.

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Çağatay Akman, 31 Temmuz 1998 yılında Çankırı da dünyaya geldi. Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan Akman, iki kere üst üstte kalında liseden atıldı. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, gitar kursuna giderek orada gitar çalmayı öğrenen isim daha sonra bilindik şarkılara cover yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında yayınladığı ‘Gece Bölgenin Rahatına Bak’ şarkısı ilk kez 373 milyon dinlenerek tarihe geçti. Daha sonra Akman, Sensin Benim En Derin Kuyum’u çıkartmış, Bizim Hikaye şarkısıyla kariyerinde tavan yapan isim şarkısıyla aynı ada sahip Bizim Hikaye dizisinde rol almış, Kelebek Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan kategorisinde aday gösterilmiştir.

