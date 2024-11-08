Bir Uraz Kaygılaroğlu vakası daha! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin karesine tepki yağdı, Semih Çelik hatırlatıldı

08 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:08

Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun daha önce yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti. İlk ve Son filmiyle gündemde olan Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin de verdiği son pozlar sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı.

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Uraz Kaygılaroğlu, bir kaç ay önce çektirdiği fotoğrafları Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetiyle tekrar gündeme geldi ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Uraz Kaygılaroğlu'na tepki yağarken, Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin son karelerine de tepki yağdı.

HAZAL SUBAŞI VE ULAŞ TUNA ASTEPE'YE TEPKİ YAĞDI

İlk ve Son filmiyle gündemde olan Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin son karelerine de tepki yağdı. İki oyuncunun hayranları böyle bir kare sonrası sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Sosyal medyada "Dizi çok iyi ama fotoğraf çok rahatsız edici", "Diziyle alakası da yok üstelik." Hiç kimse biz neden böyle bir fotoğrafa ihtiyaç duyuyoruz dememiş galiba" " Uraz Kaygılaroğlu'ndan ne farkı var bunun" gibi yorumlar yapıldı.