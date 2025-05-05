Bir zamanların çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı, evinin kapılarını ilk kez açtı

Sihirli Annem dizisiyle şöhrete kavuşan Damla Ersubaşı, iki kızıyla beraber yaşadığı evin kapısını ilk kez kameralara açtı. krem ve toprak tonlarının hakim olduğu evde Evrim Akın'ın sorularını cevaplayan Damla Ersubaşı, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen oyuncu Damla Ersubaşı, 2020 yılında ise boşandı. İki kızı ile birlikte yaşayan Damla Ersubaşı, bu hafta "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının konuğu oldu.

DAMLA ERSUBAŞI'NIN SADE AMA ŞIK EVİNE YORUM YAĞDI

Sade ama şık döşenmiş evinin kapılarını ilk kez açan Damla Ersubaşı, evinde daha çok beyaz ve toprak tonları eşyalar kullandı. Yatak odasını sadece beyaz renklerle döşeyen Ersubaşı, koltuk renklerinde de beyazı tercih etti.

Takılara çok meraklı olduğunu belirten Damla Ersubaşı, büyük dolabını sadece takı ve sayısız kozmetik ürünüyle doldurdu. Kızları ve kendisi için bir odayı kıyafetlerine ayıran Ersubaşı iki büyük gardırop dizayn etmiş.