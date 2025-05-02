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 | Dilek Ulusan

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmde sürpriz isimler! Duyunca çok şaşıracaksınız

Yıllar sonra tekrar çekilen Sihirli Annem, aynı kadroyla 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminin kadrosuna ana oyuncu kadrosunun yanı sıra Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da dâhil oldu

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Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmde sürpriz isimler! Duyunca çok şaşıracaksınız
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 15:22

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Sihirli Annem, yıllar sonra film olarak seyircisinin karşısına çıkacak. 2003 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, 22 yılın ardından bu sefer 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla sinema filmi olarak 30 Mayıs'ta gösterime girecek. Filmin kadrosuna ise sürpriz isimlerin katıldığı ortaya çıktı.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNE EVRİM AKIN İLE KUTSİ DAHİL OLDU

Filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler dâhil oldu. İzleyicilere; hem nostaljik bir yolculuk hem de yepyeni sihirli maceralar vadeden filmde, Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da yer alacak. Kutsi, filmde 'Dudu Peri’nin kardeşi ‘Gogo’ rolüne hayat verirken, Evrim Akın; ‘Doğum Perisi’, Ahmet Kayakesen; ‘Sunucu’, Gamze Karta ise ‘Akaşa’ olarak rol aldı.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmde sürpriz isimler! Duyunca çok şaşıracaksınız

yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filminin başrollerinde; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yer alıyor.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmde sürpriz isimler! Duyunca çok şaşıracaksınız
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Sıkça Sorulan Sorular

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra beyaz perde seyircisiyle buluşacak. Aynı oyuncu kadrosuyla Sihirli Annem, 30 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak.
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