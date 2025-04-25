Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sihirli Annem filminin çekimleri bitti! Zeynep Özkaya detayları paylaştı

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra aynı kadroyla film olarak vizyona girmeye hazırlanıyor. Film çekimlerinin bittiği belirten dizinin Çilek'i Zeynep Özkaya, "Size sürprizlerimiz var" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 14:39

Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisi 22 yıl sonra yeniden çekildi. Yakın zamanda vizyona girecek Sihirli Annem dizisiyle ilgili bilgiyi dizinin Çilek'i Zeynep Özkaya verdi.

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ ÇEKİMLERİ BİTTİ

Video çeken Zeynep Özkaya, "Sonunda sizlerden sakladığım bu haberi vermenin vakti geldi. Biz Sihirli Annem’in filmini çektik. Aslında çekimleri bitirdik. Maalesef ki sizinle o süreci paylaşamadım. Çünkü çekimler devam ederken paylaşım yapmamız yasaktı. Ama merak etmeyin her şeyi videoya çektim. Çok güzel fotoğraflar var. Bütün ekip çok uzun yıllar sonra bir araya geldik ve inanılmaz bir ortam oldu" diyerek vizyona girdikten sonra Sihirli Annem'in kamera arkası görüntülerini paylaşacağını belirtti.

Sihirli Annem filminin çekimleri bitti! Zeynep Özkaya detayları paylaştı

Film çekimlerinin bittiği belirten Zeynep Özkaya, "Sürekli tüylerimiz diken dikendi diyebilirim size. Sihirli Annem hepimiz hayatında gerçekten çok önemli yeri olan bir proje. Belki bizlere o dönemleri hatırlattığı için de olabilir ve gerçekten şuanda çocuklar tarafından çok izleniyor. Zamanında benimle aynı yaşta olan kişiler, kendi çocuklarına Sihirli Annem’i izletiyorlar. Böyle dışarıda karşılaştığımızda, instagram’dan bana ulaştığınızda bunu görmek mümkün. İşin biraz daha kıymetli bir boyutu var. Defne ablamızı çok kıymetli bir şeklide andık. Biz maalesef senaristimizi de kaybettik kısa süre önce. Çekimlerimizi tamamladık. Çok da kısa bir süre sonra vizyonda olacak bu arada” diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

Sihirli Annem filminin çekimleri bitti! Zeynep Özkaya detayları paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray taraftarına Mauro Icardi sürprizi! Wanda Nara küplere binecek
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.