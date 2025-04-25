Sihirli Annem filminin çekimleri bitti! Zeynep Özkaya detayları paylaştı

Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisi 22 yıl sonra yeniden çekildi. Yakın zamanda vizyona girecek Sihirli Annem dizisiyle ilgili bilgiyi dizinin Çilek'i Zeynep Özkaya verdi.

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ ÇEKİMLERİ BİTTİ

Video çeken Zeynep Özkaya, "Sonunda sizlerden sakladığım bu haberi vermenin vakti geldi. Biz Sihirli Annem’in filmini çektik. Aslında çekimleri bitirdik. Maalesef ki sizinle o süreci paylaşamadım. Çünkü çekimler devam ederken paylaşım yapmamız yasaktı. Ama merak etmeyin her şeyi videoya çektim. Çok güzel fotoğraflar var. Bütün ekip çok uzun yıllar sonra bir araya geldik ve inanılmaz bir ortam oldu" diyerek vizyona girdikten sonra Sihirli Annem'in kamera arkası görüntülerini paylaşacağını belirtti.

Film çekimlerinin bittiği belirten Zeynep Özkaya, "Sürekli tüylerimiz diken dikendi diyebilirim size. Sihirli Annem hepimiz hayatında gerçekten çok önemli yeri olan bir proje. Belki bizlere o dönemleri hatırlattığı için de olabilir ve gerçekten şuanda çocuklar tarafından çok izleniyor. Zamanında benimle aynı yaşta olan kişiler, kendi çocuklarına Sihirli Annem’i izletiyorlar. Böyle dışarıda karşılaştığımızda, instagram’dan bana ulaştığınızda bunu görmek mümkün. İşin biraz daha kıymetli bir boyutu var. Defne ablamızı çok kıymetli bir şeklide andık. Biz maalesef senaristimizi de kaybettik kısa süre önce. Çekimlerimizi tamamladık. Çok da kısa bir süre sonra vizyonda olacak bu arada” diyerek sevenlerini bilgilendirdi.