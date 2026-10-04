Biran Damla Yılmaz Halef dizisindeki rol arkadaşı Aybüke Pusat'a resti çekti! Eski dostlar düşman oldu

Son dönemlerde birbirinden başarılı ve güzel oyuncular Biran Damla Yılmaz ile Aybüke Pusat arasında problem olduğu iddiaları gündeme geliyor. NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda geçtiğimiz sezon birlikte rol alan ikili arasında soğuk rüzgarların estiği öne sürülüyor. Aybüke Pusat, 'Melek' karakterini oynadığı diziye sezon finalinde veda etmişti. Ünlü oyuncunun diziden ayrılığı hakkında birçok farklı iddia gündeme atılmıştı. Diziden kovulduğu iddia edilen Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz ile aralarında problem olduğu da iddia edilenler arasındaydı. İkili arasındaki arkadaşlığın bittiği öne sürülürken ilk hamle Biran Damla Yılmaz'dan geldi. Geçtiğimiz sezon birlikte rol aldıkları dizinin setinde aralarından su sızmayan eski dostlar birbirine adeta düşman kesildi. Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat'ı takipten çıktı. Yılmaz'ın dikkat çeken hamlesinin sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi. Bakın Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat'ı neden takipten çıktı...

BİRAN DAMLA YILMAZ ESKİ ROL ARKADAŞI AYBÜKE PUSAT'I TAKİPTEN ÇIKTI!

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda geçtiğimiz sezon birlikte rol alan Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat'ın ne kadar yakın olduğunu herkes biliyordu. Fakat Yılmaz'ın Pusat'a hamlesi magazin gündeminde geniş yankı buldu. Şimdilerde fenomen dizide 'Yıldız' karakteriyle başrol oynamaya devam eden Yılmaz, ilk sezon 'Melek' karakteriyle izleyici karşısına çıkan rol arkadaşı Pusat'ı takipten çıktı.

Biran Damla Yılmaz'ın Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden olaylı bir şekilde ayrıldığı iddia edilen Aybüke Pusat'ı takipten çıkması hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede aralarında problem olduğu haberleriyle gündemde yerini alan ikiliden ilk hamle Yılmaz'dan geldi. Yılmaz'ın eski rol arkadaşı Pusat'ı yaşadıkları hukuki süreçlerle gündeme geldiği eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın yeni işine destek verdiği için takipten çıktığı öğrenildi.

Her şey Aybüke Pusat ve sevgilisi Furkan Andıç'ın, Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın yeni işine destek vermesiyle başladı. Pusat ve Andıç çifti, Aydın'ın yeni girişimini sosyal medya hesaplarından tanıttı. Yılmaz, bu durumu fark etmesi üzerine harekete geçti. Ünlü oyuncu, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski sevgilisinin tanıtımını Pusat'ın paylaşımında görünce olanlar oldu. Yılmaz, geçtiğimiz sezon Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Pusat'ı takipten çıktı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte Abdurrahman Aydın’ın işine destek vermesi Biran Damla Yılmaz'ın dikkatinden kaçmadı. Eski sevgilisi Aydın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Yılmaz, Pusat'ın bu hamlesine karşılık verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Pusat'ı takipten çıkaran Yılmaz'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ESKİ DOSTLAR DÜŞMAN OLDU!

Biran Damla Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde birlikte rol aldığı Aybüke Pusat'ı takipten çıkması magazin gündeminde büyük ses getirdi. Birlikte aynı dizide oynadıkları süreçte aralarından su sızmayan ikili arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Halef Köklerin Çağrısı'nda 'Melek' karakterini oynayan Aybüke Pusat, sezon finalinde projeye veda etmişti.

Aybüke Pusat'ın fenomen projeden ayrılmasının ardından Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrol oynadığı dizi geçtiğimiz haftalarda yeni sezona başlamıştı. Bu süreçte birbirlerini takip eden ikiliden Yılmaz'ın Pusat'ı takipten çıktığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşını takipten çıkmasının arkasındaki sebep ise oldukça dikkat çekiciydi.

Aybüke Pusat’ın sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte Biran Damla Yılmaz'ın olaylı bir şekilde ayrıldığı Abdurrahman Aydın’ın işine destek vermesi, ipleri koparan bir hamle oldu. Güzel ve başarılı oyuncu Yılmaz, geçtiğimiz aylarda eski nişanlısı Aydın'ın suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Aydın, o dönem Yılmaz'ın Almanya’da estetik yaptırdığı ve borcunu ödemediği için de kırmızı bültenle arandığını öne sürmüştü.

Yaşadığı o zorlu süreçte eski sevgilisinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Biran Damla Yılmaz, Abdurrahman Aydın'a destek verdiğini gördüğü eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'ı takipten çıktı. Geçtiğimiz sezon birlikte rol aldıkları dizinin setinde aralarından su sızmayan eski dostlar birbirine adeta düşman kesildi. İkili arasındaki arkadaşlığın bittiği öne sürülürken ilk hamlenin Yılmaz'dan gelmesi dikkat çekti.

Biran Damla Yılmaz'ın, Aybüke Pusat'ı takipten çıkarma hamlesi kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla yayıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pusat'ın Abdurrahman Aydın'a destek vermesini eleştirdi. Aynı zamanda pek çok kullanıcının da Yılmaz'a destek mesajları yollaması da bir haylü büyük ses getirdi.