Biran Damla Yılmaz hakkında hapis iddiasında yeni gelişme! Hukuk ekibi gerçeği açıkladı

İddiaların eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından gündeme getirildiği öne sürülürken, Yılmaz cephesinden konuya ilişkin belgeli bir açıklama geldi. Oyuncunun Almanya’daki avukatı tarafından yapılan incelemede, hapis cezasına ilişkin herhangi bir mahkeme dosyasına veya kararına rastlanmadığı bildirildi. Hukuk ekibi ayrıca basına servis edilen bazı belgelerde tahrifat yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN HAPİS İDDİASINDA YENİ GELİŞME

Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan haberlerin ardından hukuk ekibi aracılığıyla kapsamlı bir inceleme yaptırdı. Oyuncunun Almanya’daki temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan, görevli olabilecek mahkemeler ve yetkili savcılık makamlarıyla iletişime geçti.

Yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan rapor, oyuncunun sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, Yılmaz hakkında hapis cezasına ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararına ulaşılamadığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR CEZA MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Avukat Onur Can Yağbasan tarafından hazırlanan inceleme raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek bilgi talep ettim. Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Mahkeme kalemiyle yaptığım görüşmede de buna karşılık gelen bir dosya numarası tespit edilememiştir."

BASINA SERVİS EDİLEN BELGELER İÇİN TAHRİFAT İDDİASI

Yılmaz’ın hukuk ekibi açıklamasında yalnızca hapis cezası iddiasına değil, haberlerde kullanılan belgelere de dikkat çekti. Avukatlar, iddialara dayanak olarak gösterilen bazı evraklar üzerinde gerçeğe aykırı değişiklikler ve tahrifat tespit edildiğini açıkladı.

Hukuk ekibi, bu nedenle doğruluğu resmi makamlar tarafından teyit edilmemiş belge ve iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

285 BİN EUROLUK BORÇ İDDİASI DA GÜNDEMDEYDİ

Oyuncu hakkında ortaya atılan iddialarda Almanya’da gerçekleştirildiği öne sürülen estetik işlemlerin toplam bedelinin 285 bin euro olduğu ileri sürülmüştü. Bu tutarın ödenmediği ve söz konusu borç nedeniyle Yılmaz hakkında 6 ay hapis kararı verildiği iddia edilmişti.

Ancak Yılmaz’ın hukuk ekibinin yaptığı resmi inceleme sonucunda, hapis cezasına ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararının bulunmadığı açıklandı. Böylece son günlerde gündeme gelen iddialara oyuncunun cephesinden belgeler üzerinden cevap verilmiş oldu. Hukuk ekibi ayrıca kamuoyunun yalnızca doğrulanmış resmi bilgilere itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

