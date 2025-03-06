Birce Akalay'ın yeni imajına eleştiri yağdı! Herkes Yılmaz Morgül'e benzetti

Son olarak Bir Derdim Var dizisinde rol alan Birce Akalay bu sezon tiyatro yapmayı tercih etti. Sahnedeki ilginç makyajları sosyal medya hesabından paylaşan Birce Akalay, kısacık kestirdiği saçlarıyla da çok konuşuldu.

BİRCE AKALAY'A ELEŞTİRİ YAĞDI

Hakan Kurtaş ile beraber olan 40 yaşındaki Birce Akalay, uzun saçlarını biranda kısacık kestirerek hayranlarını şaşırttı. Köpeğiyle birlikte karlar içinde poz veren Birce Akalay, kısa kestirdiği saçlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Kimi takipçileri kısa saçın Birce Akalay'a çok yakıştığını belirtse de bazıları ise eleştiri de bulundu. Pelin Akil, Ece Sükan, Ceyda Düvenci ve Merve Dizdar'dan beğeni gelse de bazıları Birce Akalay'ı Yılmaz Morgül ve Edis'e benzetti.