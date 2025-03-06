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 | Dilek Ulusan

Birce Akalay'ın yeni imajına eleştiri yağdı! Herkes Yılmaz Morgül'e benzetti

Yeni tiyatro oyunuyla sahnede olan Birce Akalay imajını yeniledi. Saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Birce Akalay'ın yeni imajı şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzetildi.

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Birce Akalay'ın yeni imajına eleştiri yağdı! Herkes Yılmaz Morgül'e benzetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:29

Son olarak Bir Derdim Var dizisinde rol alan Birce Akalay bu sezon tiyatro yapmayı tercih etti. Sahnedeki ilginç makyajları sosyal medya hesabından paylaşan Birce Akalay, kısacık kestirdiği saçlarıyla da çok konuşuldu.

BİRCE AKALAY'A ELEŞTİRİ YAĞDI

Hakan Kurtaş ile beraber olan 40 yaşındaki Birce Akalay, uzun saçlarını biranda kısacık kestirerek hayranlarını şaşırttı. Köpeğiyle birlikte karlar içinde poz veren Birce Akalay, kısa kestirdiği saçlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Kimi takipçileri kısa saçın Birce Akalay'a çok yakıştığını belirtse de bazıları ise eleştiri de bulundu. Pelin Akil, Ece Sükan, Ceyda Düvenci ve Merve Dizdar'dan beğeni gelse de bazıları Birce Akalay'ı Yılmaz Morgül ve Edis'e benzetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

BİRCE AKALAY KİMDİR?
19 Haziran 1984 doğumlu Birce Akalay, Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı "Havva" rolüyle ilk olarak tanınan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bunun dışında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi.
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