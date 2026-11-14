Birgül Ulusoy'dan kibir göndermesi, Veda Yurtsever'den dikkat çeken yanıt! İmalı paylaşımlar dikkat çekti

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Sultan karakterini oynayan Veda Yurtsever ile Gülizar rolüyle izleyici karşısına çıkan Birgül Ulusoy'un birbirini Instagram'da takipten çıkması dikkat çekti. Bir dönem aralarından su sızmadığı konuşulan iki oyuncunun peş peşe yaptığı imalı paylaşımlar ise merak uyandırdı. İkilinin paylaşımları sosyal medyada karşılıklı gönderme olarak yorumlanırken, yaşananların perde arkasında ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

BİRGÜL ULUSOY’DAN “KİBİR” GÖNDERMESİ

Halef dizisinin oyuncuları Birgül Ulusoy ve Veda Yurtsever arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen iki oyuncunun birbirini Instagram'da takipten çıkmasının ardından Birgül Ulusoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ulusoy, İnstagram hikâyesinde “Kibir insanı çürüten en güçlü asittir. Kendini çürütmek ile yetinmez, yakınındakini de ince ince yok eder” ifadelerinin yer aldığı bir metin paylaştı. Paylaşımında kibrin bulaşıcı olduğuna da değinen oyuncu, “Kibir ile güne başlayıp gün sonunda derin bir acı ile hüzünlü storyler paylaşanların ülkesidir bu meslek” sözleriyle dikkat çekti.

VEDA YURTSEVER’DAN “ KENDİ YAŞAMIŞ GİBİ”

Halef dizisinin oyuncuları Birgül Ulusoy ve Veda Yurtsever arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Birgül Ulusoy’un paylaşımına cevap verdiği iddia edilen Veda Yurtsever'in paylaşımı dikkat çekti. Yurtsever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçen gün benim yaşadığım bir anıyı kendi yaşamış gibi bana anlattı biri” sözleriyle yaşadığı ilginç olayı anlattı. Karşısındaki kişinin hikâyeyi kendisinin yaşadığını söylemesine şaşırdığını belirten oyuncu, “Aaa sen de mi yaşadın?” diyerek samimi bir şekilde tepki verdiğini ifade etti.

Üstelik anlattığı olayın oldukça spesifik olduğunu ve aynı şekilde yaşanmasının ihtimal dışı olduğunu da vurguladı. Daha önce Birgül Ulusoy'un “kibir” göndermeli paylaşımıyla gündeme gelen ikilinin peş peşe gelen sözleri merak uyandırdı.