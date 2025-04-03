Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyuncu oldu! Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna katıldı

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1984 doğumlu Eda Gürkaynak, lisans eğitimini New York'ta tamamladı. Oda ile ilgili yer aldığı projelerle adını sıkça duyuran Eda Gürkaynak, oyunculuk eğitimi alarak ise yeni bir başlangıç yaptı.