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 | Dilek Ulusan

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyuncu oldu! Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna katıldı

Uzun yıllardır Birkan Sokullu ile sevgili olan Eda Gürkaynak, oyuncu oldu. Eda Gürkaynak, başrolünde Ulaş Tuna Aslantepe ile Devrim Özkan'ın yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisinde rol almaya başladı.

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Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyuncu oldu! Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna katıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 14:21

Daha önce Adsız Aşıklar dizisinde rol alan Eda Gürkaynak, yeni dizi projesiyle de anlaşma sağladı. Çift Kişilik Oda dizisiyle anlaşan oyuncu bugün ilk set gününden fotoğraf paylaştı.

EDA GÜRKAYNAK ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni dizisi Çift Kişilik Oda dizisi bugün sete çıktı. Romantik komedi türündeki dizinin başrolünde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan yer alıyor. Yusuf Pirhasan’ın yönettiği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı dizinin kadrosuna Eda Gürkaynak katıldı.

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyuncu oldu! Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna katıldı

Birkan Sokullu’yla yaşadığı beraberlikle tanınan ve yakın zamanda Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’li “Adsız Aşıklar” dizisinde 2 bölüm yer alan Gürkaynak dizide “Oya” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide başlıca rolleri Levent Ülgen, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Eslem Akar, Gözde Türker, Ayşe Tunaboylu, Burç Kümbetlioğlu, Hivda Zizan Alp ve Onur Büyüktopçu paylaşacak.

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyuncu oldu! Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna katıldı

Sıkça Sorulan Sorular

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?
1984 doğumlu Eda Gürkaynak, lisans eğitimini New York'ta tamamladı. Oda ile ilgili yer aldığı projelerle adını sıkça duyuran Eda Gürkaynak, oyunculuk eğitimi alarak ise yeni bir başlangıç yaptı.
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