Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyuncu oldu! Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna katıldı

Uzun yıllardır Birkan Sokullu ile sevgili olan Eda Gürkaynak, oyuncu oldu. Eda Gürkaynak, başrolünde Ulaş Tuna Aslantepe ile Devrim Özkan'ın yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisinde rol almaya başladı.
Daha önce Adsız Aşıklar dizisinde rol alan Eda Gürkaynak, yeni dizi projesiyle de anlaşma sağladı. Çift Kişilik Oda dizisiyle anlaşan oyuncu bugün ilk set gününden fotoğraf paylaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni dizisi Çift Kişilik Oda dizisi bugün sete çıktı. Romantik komedi türündeki dizinin başrolünde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan yer alıyor. Yusuf Pirhasan’ın yönettiği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı dizinin kadrosuna Eda Gürkaynak katıldı.
Birkan Sokullu’yla yaşadığı beraberlikle tanınan ve yakın zamanda Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’li “Adsız Aşıklar” dizisinde 2 bölüm yer alan Gürkaynak dizide “Oya” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide başlıca rolleri Levent Ülgen, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Eslem Akar, Gözde Türker, Ayşe Tunaboylu, Burç Kümbetlioğlu, Hivda Zizan Alp ve Onur Büyüktopçu paylaşacak.