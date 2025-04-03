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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan şikayetçi oldu! Kayıp 7 milyon Euro

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'dan şikayetçi oldu. Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ortak banka hesabından 7 milyon Euro yani yaklaşık 292 milyon TL'yi hesabına geçirdiğini iddia etti.

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Mauro Icardi, Wanda Nara'dan şikayetçi oldu! Kayıp 7 milyon Euro
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:46

Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, çekişmeli geçen davayla beraber geçtiğimiz aylarda Wanda Nara'dan boşandı. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan Mauro Icardi ile Wanda Nara bu sefer ise ortak banka hesapları Ssebebiyle davalık oldu.

MAURO ICARDI İLE WANDA NARA ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşansa da aralarındaki gerilim sürüyor. 21 Mart'ta boşanan ikiliden Icardi, eski eşi Wanda Nara'dan şikâyetçi oldu.

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan şikayetçi oldu! Kayıp 7 milyon Euro

Mauro Icardi, eski eşi Nara’nın ortak hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu (yaklaşık 292 milyon TL) kendi kişisel hesabına aktardığını öne sürerek hukuki yollara başvurdu. Mauro Icardi’nin avukatlarının, para transferlerin 'rızaya dayalı olmadığı' gerekçesiyle Nara hakkında hem tazminat hem de cezai yaptırımların uygulanması için talepte bulunduğu öğrenildi.

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan şikayetçi oldu! Kayıp 7 milyon Euro
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