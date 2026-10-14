Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:37

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran Bizim Evin Halleri dizisinde Misket karakteriyle hafızalara kazınan Berfu Öngören, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 45 yaşındaki oyuncunun son hali, dizinin eski izleyicilerinin dikkatini çekerken ekranlardan uzak geçen yılların ardından nasıl değiştiği de merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:37

Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Bizim Evin Halleri, samimi hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle Türk televizyonunun akıllarda kalan yapımları arasında yer aldı. Dizinin sevilen isimlerinden Berfu Öngören ise Misket karakteriyle izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşamını sürdürmesi, yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerine olan ilgiyi daha da artırdı.

BİZİM EVİN HALLERİ'NİN UNUTULMAZ KARAKTERİ MİSKET

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bizim Evin Halleri, aile ilişkilerini ve gündelik yaşamın içinden hikâyeleri ekranlara taşıdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide birçok karakter izleyicinin hafızasında yer edinirken Misket de öne çıkan isimlerden biri oldu.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Berfu Öngören'in hayat verdiği Misket, dizinin takipçileri tarafından uzun süre hatırlandı. Oyuncunun performansı, yapımın nostaljiyle anılan sahneleri arasında yerini korurken aradan geçen yıllara rağmen kendisine duyulan ilgi de devam etti.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

ŞÖHRETİN ARDINDAN EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM

Dizinin ekran macerasının sona ermesinin ardından Berfu Öngören, televizyon projelerinde eskisi kadar sık görünmemeye başladı. Göz önünde olmayı tercih etmeyen oyuncu, uzun süredir ekranlarda yer almaması nedeniyle merak edilen isimlerden biri hâline geldi.

Öngören'in özel yaşamını kameralardan uzakta sürdürmesi, eski dizilerin hayranlarının onu yeniden araştırmasına neden oldu. Özellikle Bizim Evin Halleri izleyicileri, yıllar önce ekranda izledikleri Misket karakterini hatırlayarak oyuncunun günümüzdeki yaşamını ve son görüntülerini merak ediyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

45 YAŞINDAKİ BERFU ÖNGÖREN YENİDEN GÜNDEMDE

45 yaşındaki Berfu Öngören, yıllar sonra gündeme gelen görüntüleriyle nostalji tutkunlarının ilgisini çekti. Oyuncunun son hâli, sosyal medyada eski televizyon dizilerini ve unutulmaz karakterlerini hatırlayan izleyiciler arasında konuşulmaya başladı.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin sevilen yapımlarından Bizim Evin Halleri ile tanınan Öngören, Misket karakteri sayesinde bugün bile hatırlanan oyuncular arasında bulunuyor. Ekranlardan uzak kalmasına rağmen adının yeniden gündeme gelmesi, dizinin izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Yıllar geçse de bazı karakterler hafızalardaki yerini koruyor. Berfu Öngören'in Misket karakteriyle bıraktığı iz de eski dizilere duyulan özlemle birlikte yeniden hatırlanıyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merve Boluğur ve Melek Mosso'dan sonra Berfu Yenenler de abonelik sistemine geçti
Berfu Hatipoğlu kimdir kaç yaşında? Berfu Hatipoğlu'na ne oldu?
ETİKETLER
#Berfu Öngören
#Bizim Evin Halleri
#Misket
#Beyhan Saran
#Meral Niron
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.