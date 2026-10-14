Bizim Evin Halleri’nin Misket’i Berfu Öngören 45 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Bizim Evin Halleri, samimi hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle Türk televizyonunun akıllarda kalan yapımları arasında yer aldı. Dizinin sevilen isimlerinden Berfu Öngören ise Misket karakteriyle izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşamını sürdürmesi, yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerine olan ilgiyi daha da artırdı.

BİZİM EVİN HALLERİ'NİN UNUTULMAZ KARAKTERİ MİSKET

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bizim Evin Halleri, aile ilişkilerini ve gündelik yaşamın içinden hikâyeleri ekranlara taşıdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide birçok karakter izleyicinin hafızasında yer edinirken Misket de öne çıkan isimlerden biri oldu.

Berfu Öngören'in hayat verdiği Misket, dizinin takipçileri tarafından uzun süre hatırlandı. Oyuncunun performansı, yapımın nostaljiyle anılan sahneleri arasında yerini korurken aradan geçen yıllara rağmen kendisine duyulan ilgi de devam etti.

ŞÖHRETİN ARDINDAN EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM

Dizinin ekran macerasının sona ermesinin ardından Berfu Öngören, televizyon projelerinde eskisi kadar sık görünmemeye başladı. Göz önünde olmayı tercih etmeyen oyuncu, uzun süredir ekranlarda yer almaması nedeniyle merak edilen isimlerden biri hâline geldi.

Öngören'in özel yaşamını kameralardan uzakta sürdürmesi, eski dizilerin hayranlarının onu yeniden araştırmasına neden oldu. Özellikle Bizim Evin Halleri izleyicileri, yıllar önce ekranda izledikleri Misket karakterini hatırlayarak oyuncunun günümüzdeki yaşamını ve son görüntülerini merak ediyor.

45 YAŞINDAKİ BERFU ÖNGÖREN YENİDEN GÜNDEMDE

45 yaşındaki Berfu Öngören, yıllar sonra gündeme gelen görüntüleriyle nostalji tutkunlarının ilgisini çekti. Oyuncunun son hâli, sosyal medyada eski televizyon dizilerini ve unutulmaz karakterlerini hatırlayan izleyiciler arasında konuşulmaya başladı.

Bir dönemin sevilen yapımlarından Bizim Evin Halleri ile tanınan Öngören, Misket karakteri sayesinde bugün bile hatırlanan oyuncular arasında bulunuyor. Ekranlardan uzak kalmasına rağmen adının yeniden gündeme gelmesi, dizinin izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Yıllar geçse de bazı karakterler hafızalardaki yerini koruyor. Berfu Öngören'in Misket karakteriyle bıraktığı iz de eski dizilere duyulan özlemle birlikte yeniden hatırlanıyor.