Bora Gencer trafik kazası geçirdi

Türk müziğinin ünlü isimlerinden Bora Gencer, dün akşam saatlerinde ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gencer, kazadan sağ salim kurtulduğunu belirtti.

“SABAH ŞARKI SÖYLEDİM, AKŞAM KAZA GEÇİRDİM”

Hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gencer, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım.”

Ünlü sanatçının paylaşımı, takipçileri ve sanat camiası tarafından yoğun ilgi gördü. Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler de "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.