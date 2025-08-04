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 | Murat Makas

Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti

Son dönemde konserlerinde yaptığı sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise adeta isyan etti. Ünlü şarkıcının hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.

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Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:22

Konserlerindeki sahne şovlarıyla gündem olan bu sefer başka bir konuyla herkesi şaşırttı. Sahne kostümleriyle yoğun eleştiriler alan ünlü adeta isyan etti. Yoğun ve iş temposu nedeniyle yorgun düşen Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anları takipçileriyle paylaştı.

Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti

HADİSE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ünlü şarkıcı Hadise, yorgun olduğunu söyleyerek hüngür hüngür ağladı. Hadise, "Yorgunum biz robot değiliz." derken, o anlar kameraya yansıdı.

Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Hadise, "Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen." dedi.

Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, 2005 yılında “Stir Me Up” ile dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Ardından gelen “Aşk Kaç Beden Giyer?”, “Düm Tek Tek”, “Prenses” gibi şarkılarla da listelere girmişti.

Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti
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