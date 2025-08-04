Hadise yine çok konuşulacak! Gözyaşlarına boğuldu böyle isyan etti

Konserlerindeki sahne şovlarıyla gündem olan Hadise bu sefer başka bir konuyla herkesi şaşırttı. Sahne kostümleriyle yoğun eleştiriler alan ünlü şarkıcı adeta isyan etti. Yoğun konser ve iş temposu nedeniyle yorgun düşen Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anları takipçileriyle paylaştı.

HADİSE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ünlü şarkıcı Hadise, yorgun olduğunu söyleyerek hüngür hüngür ağladı. Hadise, "Yorgunum biz robot değiliz." derken, o anlar kameraya yansıdı.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Hadise, "Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen." dedi.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, 2005 yılında “Stir Me Up” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Ardından gelen “Aşk Kaç Beden Giyer?”, “Düm Tek Tek”, “Prenses” gibi şarkılarla da listelere girmişti.