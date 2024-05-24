Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan ve Zeynep Demirel çifti ilk kez konuştu

24 May 2024 09:28 - Güncelleme : 24 May 2024 09:35

Haklarında boşanma kararı aldıkları ve mahkeme başvurdukları iddiaları çıkan Zeynep Demirel ve Volkan Demirel çifti, iddiaları yan yana paylaştıkları fotoğrafla yalanlamıştı. çift ilk kez muhabirlerin karşısına çıkarak soruları cevapladı.

ZEYNEP DEMİREL, ÇIKAN HABERLERE SİTEM ETTİ

Boşanma iddiaları hakkında konuşan Demirel çiftinden Zeynep Sever Demirel, "Biz beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman tartışmalarımız fikir ayrılıklarımız oluyor. Teyit etmeden bir dava açılmış gibi haber yapılması, bizim iki çocuğumuz var, bunu doğru bulmuyorum." diyerek boşanma haberlerini yalanladı.