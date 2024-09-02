Brad Pitt kızı yaşındaki sevgilisiyle kırmızı halıda! Angelina Jolie ile kıyasladılar: "Hangisi güzel?"

02 Eylül 2024 09:21 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:25

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında Miraval Şatosu krizi sürüyor! Mesajlar ifşa oldu

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında Miraval Şatosu krizi sürüyor! Mesajlar ifşa oldu

ABD'li ünlü aktör Brad Pitt, kendisi gibi dünyaca ünlü oyuncu eşi Angelina Jolie'den boşandıktan sonra 34 yaşındaki yeni kız arkadaşı Ines Roman ile kameraların karşısına geçti. 60 yaşındaki Pitt, Ines de Ramon ile ilişkisini doğrularken çok sevecen tavrıyla dikkat çekti.

GEORGE CLOONEY VE EŞİ DE EŞLİK ETTİ

Hafta sonunu Venedik Film Festivali'nde geçiren çift kırmızı halı basın mensuplarına poz verirken, çifte 63 yaşındaki George Clooney ve 46 yaşındaki eşi Amal Clooney de eşlik etti. Pitt ve Clooney'nin başrolde olduğu "Wolfs" filminin Venedik'teki galası için bir araya gelen iki çift birlikte fotoğraf çektirdi.

Daha önce Vampir Günlükleri'nin yıldızı Paul Wesley ile evli olan Ines Roman, Brad Pitt'in Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonraki ilk "gerçek" ilişkisi olduğu düşünülüyor . Birlikte altı çocukları olan Brad ve Angelina, uzun süren boşanma süreçlerinden önce 2016'da ayrılmışlardı.

HANGİSİ DAHA GÜZEL?

Brad ve Angelina'nın ayrılmalarının ardından dostça bir ilişki içinde olmadıkları biliniyor. İki yıllık evlilik ve 12 yıllık bir ilişkinin ardından Angelina Jolie, Pitt'e boşanma davası açmış ve tüm dünyanın yakından takip ettiği bu ilişki bu 2016'da resmen sona ermişti.

Öte yandan Brad Pitt'in yeni sevgilisi Ines Roman ile eski eşi Angelina Jolie arasında sosyal medyada kıyaslamalar başladı. "Hangisi daha güzel?" sorusuna cevap arayan sosyal medya kullanıcıları ezici çoğunlukla Angelina Jolie'yi tercih etti.