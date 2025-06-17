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 | Suat Vilgen

Brad Pitt UFO evi satın alıp ayağına getirtti! Dünyada sadece 7 tane var

Hollywood yıldızı Brad Pitt, İspanya'nın Girona kentindeki sergide tanıtılan sıra dışı yapıyı satın aldı. Evin en dikkat çeken özelliği, tamamen sökülüp taşınabilir olması.

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Brad Pitt UFO evi satın alıp ayağına getirtti! Dünyada sadece 7 tane var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 08:22

Hollywood'un ikonik ismi Brad Pitt, alışılmışın dışında bir yatırımla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, "UFO evi" olarak bilinen, modern mimarinin ilginç örneklerinden biri olan Casa Xasteros'u koleksiyonuna kattı.

Brad Pitt UFO evi satın alıp ayağına getirtti! Dünyada sadece 7 tane var

YUNAN MİMAR XASTEROS'UN ESERİ

İspanya'nın Girona bölgesinde sergilenen ve 1969 yılında Yunan mimar Nikolaos Xasteros tarafından tasarlanan yapı, fiberglas gövdesi ve ahşap zeminli iç yapısıyla dikkat çekiyor. Sadece 45 metrekarelik bir alana sahip olan bu küçük ev, tamamen sökülüp yeniden kurulabiliyor. Çatı ikiye, duvarlar ise üç parçaya ayrılabiliyor.

Brad Pitt UFO evi satın alıp ayağına getirtti! Dünyada sadece 7 tane var

GİRONA'DAN KALİFORNİYA'YA GİTTİ

Brad Pitt, evin bu özelliğinden faydalanarak yapıyı iki konteynerle ABD'nin California eyaletine taşıttı. Ünlü oyuncu, evin taşınabilir yapısını beğendiği için onu özel mülküne dahil etti. Casa Xasteros, 2023 yılında restore edildikten sonra Girona'da Terra Remota adlı sanat alanında sergilenmişti. Şimdi ise bu ilginç yapı, Brad Pitt’in kişisel koleksiyonunda yerini aldı.

Brad Pitt UFO evi satın alıp ayağına getirtti! Dünyada sadece 7 tane var
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NADİDE BİR ESER

Girona'da Clément Cividino tarafından restore edilen Casa Xasteros modeli, dünya üzerinde yalnızca 7 adet üretildi. Her biri koleksiyon değeri taşıyan bu yapılar, fütüristik tasarımları ve taşınabilir özellikleriyle dikkat çekiyor. Brad Pitt’in satın aldığı versiyon, bu nadir serinin en iyi korunmuş 4 örneğinden biri olarak öne çıkıyor. Yapıların diğer dördü ise kırık ve sökülmüş durumda.

Brad Pitt UFO evi satın alıp ayağına getirtti! Dünyada sadece 7 tane var
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TAŞINABİLİR UZAY MİMARİSİ

Yapının UFO’ya benzer şekli, mimaride fütüristik yaklaşımların örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Brad Pitt’in bu ev için yaptığı yatırım, sadece bir koleksiyon parçası edinmenin ötesinde, sanat ve mimariyle olan bağını da gözler önüne seriyor.

ETİKETLER
#hollywood
#brad pitt
#Koleksiyon
#Magazin
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