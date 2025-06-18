Brooklyn Beckham İngiltere'den ayrıldı, yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü çift Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, Hollywood'da 10,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 440 milyon TL) malikâne satın aldı. Bu kalıcı adım, Brooklyn'in ailesiyle arasındaki mesafeyi artırırken, çiftin artık ABD'yi yuva olarak benimsediğini gösteriyor.

Ünlü futbolcu David Beckham ile moda ikonu Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte ingiltere'den taşındı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca dolarlık bir malikâneye yerleşti.

BROOKLYN BECKHAM İNGİLTERE'Yİ TERK ETTİ

26 yaşındaki Brooklyn ve 30 yaşındaki oyuncu Nicola Peltz, daha önce kiracı olarak yaşadıkları Hollywood'daki 10,5 milyon sterlin (yaklaşık 440 milyon TL) değerindeki mülkün tapusunu geçtiğimiz hafta üzerlerine aldı.

Çifte yakın bir kaynak, "Brooklyn'in eşi Amerikalı, ailesi de burada yaşıyor ve onları çok seviyor. Hayatının artık ABD'de olduğuna inanıyor. Bir influencer olarak her yerden çalışabilir ama Los Angeles'ta daha fazla fırsat olduğunu düşünüyor. Bu karar, ailesi için oldukça sarsıcı oldu," dedi.